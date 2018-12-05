Хабаровский край принял бюджет «выживания»

Кроме того, депутат Ирина Штепа подчеркнула, что в 2016 году на закупку медицинского оборудования было выделено пятьсот сорок миллионов рублей. В прошлом году цифра снизилась до трехсот миллионов, а в этом году — уже до семидесяти миллионов. На данный момент на реализацию этих целей не предусмотрено ничего, даже несмотря на то, что износ медоборудования превышает семьдесят процентов — это больше, чем в среднем по стране. Вместе с тем, она добавила, что капитальный ремонт в больницах также является достаточно затратным, поэтому эти расходы при детализации бюджета в 2019 году необходимо считать первостепенными. С ее слов, это должно осуществиться уже в первом квартале, чтобы успели провести конкурсы на капитальный ремонт.