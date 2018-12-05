Хабаровский край принял бюджет «выживания»

РИА «Восток-Медиа» сообщает, что только фракция ЛДПР, представитель которой сидит в губернаторском кресле, полностью одобрила предложенный вариант.
В целом бюджет выглядит так: доходы – 95,7 миллиарда рублей, расходы – 103,8 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 8,1 миллиарда рублей. Предельный объем государственного долга края составляет 74,3 миллиарда рублей.
Со слов спикера думы Сергея Луговского, существенным упущением правительства и министерств является то, что в документ не включена статья расходов на закупку нового медицинского оборудования, ремонт больниц и дворовых территорий. Также он признал оптимизацию как курс текущего краевого бюджета на ближайшие три года. Соответственно, депутаты не могли не принять даже такой сложный бюджет, где не были предусмотрены расходы на социальные нужды.
Кроме того, депутат Ирина Штепа подчеркнула, что в 2016 году на закупку медицинского оборудования было выделено пятьсот сорок миллионов рублей. В прошлом году цифра снизилась до трехсот миллионов, а в этом году — уже до семидесяти миллионов. На данный момент на реализацию этих целей не предусмотрено ничего, даже несмотря на то, что износ медоборудования превышает семьдесят процентов — это больше, чем в среднем по стране. Вместе с тем, она добавила, что капитальный ремонт в больницах также является достаточно затратным, поэтому эти расходы при детализации бюджета в 2019 году необходимо считать первостепенными. С ее слов, это должно осуществиться уже в первом квартале, чтобы успели провести конкурсы на капитальный ремонт.
Ранее, до принятия бюджета губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обещал, что средства на здравоохранение будут выделены в том же объеме. Он отметил, что сокращений расходов на социальные нужды – образование, здравоохранение, спорт – не будет вообще.
Предполагается, что из федерального бюджета в эту сферу должно поступить 10,6 млрд рублей. Однако, это ничтожная сумма, никак не спасающая ситуацию в целом.
Первый зампред краевой думы Юрий Матвеев заявил, что Хабаровский край финансируется федеральным центром согласно «остаточного» принципа. Таким образом, этих средств не хватит на выполнение федеральных программ.
Сложившаяся ситуация – реальный шанс проверить силы нового губернатора Сергея Фургала, который должен максимально мобилизоваться и отстаивать деньги для региона. А средства Хабаровскому краю очень нужны – дефицит бюджета на следующий год составляет 14% при максимально допустимых 15%.