В Тюмени пройдет Кубок РФ и Чемпионат России по биатлону

Основные мероприятия будут проведены в Тюменском областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». С 4 по 10 декабря здесь пройдет женский этап Кубка РФ. С 7 по 24 февраля 2019 года состоится 6-й этап. В программе - спринт, преследование, масс-старт и эстафеты.