В Тюмени пройдет Кубок РФ и Чемпионат России по биатлону

Основные мероприятия будут проведены в Тюменском областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». С 4 по 10 декабря здесь пройдет женский этап Кубка РФ. С 7 по 24 февраля 2019 года состоится 6-й этап. В программе - спринт, преследование, масс-старт и эстафеты.
С 28 марта по 4 апреля 2019 года в областной столице состоится Чемпионат страны и финал Кубка РФ. Отмечается, что для зрителей будут подготовлены развлекательные программы в перерывах между состязаниями.
Организаторы мероприятия отмечают, что всего в соревнованиях Кубка России должны принять участие свыше 200 участников из 20 регионов. Данный вид соревнований занимает третье место в международном календаре.