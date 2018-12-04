На внеочередном собрании акционеров «СИБУРа» проголосуют за новый состав

«СИБУР» опубликовал список кандидатур на избрание в Совет директоров компании. Единственное изменение в списке – вместо вице-президента Sinopec Чан Чженьюна, который входил в совет директоров с 2015 года, предложена кандидатура Ли Чэнфэна.
Остальные 11 работающих директоров внесены в новый список кандидатур. В их числе генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон, член совета директоров «Новатека» Геннадий Тимченко и другие.
Также совет внес в список всех четырех независимых директоров: Питера Ллойд О'Брайена, Сергея Васнецова, Андрея Верникова и Алексея Комиссарова.
Кроме этого совет принял форму и текст бюллетеня для голосования акционеров. Бюллетени принимаются до 18.00 24 декабря.
Само же собрание акционеров пройдет 27 декабря.
Еще одним решением совета стало одобрение сделки о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг» Управляющей организации – ООО «СИБУР».
«СИБУР» является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией.