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На внеочередном собрании акционеров «СИБУРа» проголосуют за новый состав

4 декабря 2018, 08:27
Фото: sibur.ru
Совет директоров "СИБУРа" внес изменение в список кандидатур на избрание в новый совет директоров. А также утвердил форму и текст бюллетеней для голосования акционеров.
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Тюмень

«СИБУР» опубликовал список кандидатур на избрание в Совет директоров компании. Единственное изменение в списке – вместо вице-президента Sinopec Чан Чженьюна, который входил в совет директоров с 2015 года, предложена кандидатура Ли Чэнфэна.

Остальные 11 работающих директоров внесены в новый список кандидатур. В их числе генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон, член совета директоров «Новатека» Геннадий Тимченко и другие.

Также совет внес в список всех четырех независимых директоров: Питера Ллойд О'Брайена, Сергея Васнецова, Андрея Верникова и Алексея Комиссарова.

Кроме этого совет принял форму и текст бюллетеня для голосования акционеров. Бюллетени принимаются до 18.00 24 декабря.

Само же собрание акционеров пройдет 27 декабря.

Еще одним решением совета стало одобрение сделки о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг» Управляющей организации – ООО «СИБУР».

«СИБУР» является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией.

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