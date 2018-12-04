На бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие надписи

В ФАС подчеркнули, что нанесение устрашающих надписей на этикетку не окажет дополнительной нагрузки на производителей алкогольных напитков, а также напомнили, что в настоящее время на бутылках со спиртным содержится лишь информация о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Антимонопольщики уверены, что на бутылках со спиртным должны быть надписи похожие на те, что сейчас наносятся на сигаретные пачки.