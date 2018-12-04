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На бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие надписи

4 декабря 2018, 06:17
Фото: pixabay.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подержала идею о введении надписи «Алкоголь убивает» на бутылках со спиртными напитками, которые будут реализовываться в России.

В то же время размещение на бутылках с алкоголем картинок, которые иллюстрировали бы последствия употребления подобных напитков, в ФАС сочли чрезмерным.

В ФАС подчеркнули, что нанесение устрашающих надписей на этикетку не окажет дополнительной нагрузки на производителей алкогольных напитков, а также напомнили, что в настоящее время на бутылках со спиртным содержится лишь информация о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Антимонопольщики уверены, что на бутылках со спиртным должны быть надписи похожие на те, что сейчас наносятся на сигаретные пачки.

Идея об устрашающих надписях на бутылках с алкоголем поступила от группы депутатов, которую возглавил парламентарий от фракции ЛДПР Владимир Сысоев.

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#Новости#ФАС#Спиртные напитки#Алкоголь#Наиль Каримов#Общество
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