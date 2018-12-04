Миллион рублей заплатит Тюменская область за 5 лет рекламы на 4 билбордах

При этом в документации к закупкам имеются готовые договоры от 30 ноября, тогда как сами закупки размещены 3 декабря. В двух закупках договоры с двумя разными предпринимателями, а в двух других с одной организацией. При этом в первых двух случаях это собственники рекламных конструкций, а в остальных двух закупках это арендатор, владеющий этими конструкциями.