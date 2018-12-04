nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Миллион рублей заплатит Тюменская область за 5 лет рекламы на 4 билбордах

4 декабря 2018, 07:04
Фото: pxhere.com
«Агентство туризма и продвижения Тюменской области» проводит 4 закупки на размещение рекламы на билбордах на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Сумма каждой закупки у единственного поставщика равна 236 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

Госучреждение «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» объявило 4 закупки на установку и эксплуатацию билбордов.

При этом в документации к закупкам имеются готовые договоры от 30 ноября, тогда как сами закупки размещены 3 декабря. В двух закупках договоры с двумя разными предпринимателями, а в двух других с одной организацией. При этом в первых двух случаях это собственники рекламных конструкций, а в остальных двух закупках это арендатор, владеющий этими конструкциями.

Срок размещения 5 лет, содержание и установку рекламы агентство должно оплачивать ежемесячно в размере 4 тыс. рублей.

Материалы по теме
«Аэропорт Салехарад» проводит закупку у единственного поставщика задним числом
#Новости#Закупки#Тюменская область#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25