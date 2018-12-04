Как чиновники обеспечили себе безбедную старость

По данным Пенсионного фонда, в Тюменской области по состоянию на 1 ноября 2018 года пенсию получают 401 578 человек. Средний размер выплат составляет 13 642 рубля, прожиточный минимум пенсионера – 8 726 рублей.
Самую большую пенсию получают шесть летчиков-испытателей, ее средний размер – 97 123 рубля. Более 20 тыс. рублей в месяц - у 43 272 граждан, более 30 - у 2 986 пенсионеров, свыше 50 тыс. рублей получают 26 человек.
Ежемесячная доплата в 21 498 рублей полагается Героям России и Социалистического труда. Обладателям ордена Ленина прибавляют к пенсии 17 094,79 рублей, а кавалеры ордена Трудовой славы трех степеней получают ежемесячно еще 12 950,6 рублей.
Солидная ежемесячная прибавка и у Лауреатов Ленинской и Государственных премий СССР и РФ – 17 094 рубля. Все суммы ежегодно индексируются.
Получить солидную надбавку к небольшой пенсии, не будучи героем ВОВ или летчиком-испытателем, можно благодаря государственным наградам. Среди тюменских чиновников есть орденоносцы, которые получат за медали не только солидные суммы, но и льготы.
Например, замгубернатора Тюменской области, директор департамента соцразвития Ольга Кузнечевских награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени. Медаль добавит к ее пенсии 330% размера социальной пенсии, примерно 12 тыс. рублей.
Отметим, что медалью награждаются граждане за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, науке, образовании, культуре и других областях трудовой деятельности. Также медалью удостаиваются за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.
Внушительный список отличий и заслуг у Андрея Артюхова, первого заместителя председателя Тюменской областной Думы. С выходом на пенсию он, как и Ольга Кузнечевских, получит доплату за медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В копилке Андрея Артюхова есть и другие государственные награды, наделяющие не только прибавками к пенсии, но и существенными льготами. За наличие медали «В честь 850-летия Москвы» первого заместителя председателя облдумы ждет повышенный размер ежемесячных пенсионных выплат;
обеспечение жильем, если нуждается; компенсация за оплату услуг ЖКХ и пользование жилого помещения; обеспечение городским телефоном вне очереди; приоритет при вступлении в некоммерческие объединения (например, садовые товарищества); льготная установка протезов, в том числе и зубных; обслуживание без очереди в ряде организаций; выдача рецептов на бесплатные лекарства. При этом сейчас у Андрея Викторовича есть отличная возможность самостоятельно откладывать на пенсию, его годовой доход за 2017 год составил более 13 млн рублей. В 2016 году он отчитался о 14 млн рублей.
Примечательно, что медаль полагается защитникам столицы в годы ВОВ; работникам тыла, которые трудились на предприятиях столицы с 1941 по 1945 год; имеющим медаль «800 лет Москвы»; внесшим особый вклад в развитие города.
Льготы и надбавки за медали существенно увеличивают достаточно скромные прибавки госслужащим по закону. Размер доплаты составляет от 3 до 4 тысяч рублей в месяц. Сам размер пенсии за выслугу лет определяется 1,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения), установленного государственному гражданскому служащему.
«Максимальный размер пенсии за выслугу лет госслужащим, может устанавливаться по представлению губернатора области законом Тюменской области об областном бюджете на соответствующий год после определения средств в бюджете Тюменской области на эти цели», - говорится в законе. А минимальный размер не может быть меньше 3 000 рублей.
Как сообщили "Нашему городу" в департаменте соцзащиты Тюменской области получить доплату к пенсии могут и не орденоносцы, но в копилке которых есть почетные звания России или знаки отличия в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физкультуры и спорта. Правда, тут рассчитывать можно на 200-600 руб. в месяц, не более. За звание «Ветеран труда» доплаты к пенсии нет, но полагаются льготы по оплате ЖКХ, услуг связи и проезду.
Самая солидная ежемесячная доплата к пенсии у почетных граждан Тюменской области, она составляет 100 тысяч рублей. К их числу относятся все бывшие губернаторы области, кроме Леонида Рокецкого, а также первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков.
Звание «Почетный гражданин Тюменской области» является личным пожизненным званием. На сегодняшний день оно присвоено 16 гражданам.
Почетные граждане города получают ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города. На дополнительное пенсионное обеспечение в бюджете Тюмени на 2018 год выделено 25,632 млн рублей.
К наиболее заслуженным и зажиточным пенсионерам можно отнести бывшего Первого секретаря Тюменского обкома КПСС Геннадия Богомякова. Геннадий Павлович получает прибавку как лауреат Ленинской премии и почетный гражданин Тюменской области. Имеет звания: «Почётный работник промышленности Тюменской области», почётный нефтяник СССР, почётный работник газовой промышленности СССР, почётный работник топливно-энергетического комплекса РФ, отличник разведки недр СССР. Правда, за эти последние в списке достижения прибавка к пенсии не предусмотрена.
Если сложить все надбавки, то к пенсии Геннадий Богомяков получает 134 тыс. рублей.
Другой известный тюменец на заслуженном отдыхе - Игорь Шаповалов, председатель Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк», председатель областного совета ветеранов труда, войны и правоохранительных органов, бывший первый секретарь Тюменского горкома КПСС.
Регалии и ордена Игоря Шаповалова исчисляются десятками. В результате, к пенсии Игорь Александрович получает около 117 тыс. рублей.
У депутата Тюменской городской Думы на освобожденной основе Степана Киричука, бывшего сенатора и мэра Тюмени, ежемесячная надбавка в 100 тыс. рублей за почетного гражданина области. Депутат-ветеран также награждён орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За ордена и медали ему полагается еще по 330% размера социальной пенсии.
Бывший прокурор Тюменской области, а ныне депутат Государственной Думы от «Единой России» Эрнест Валеев, в числе самых заслуженных людей региона. Он почетный гражданин области, Заслуженный юрист РФ и кавалер ордена Почёта.
На пенсии Эрнест Валеев сможет рассчитывать не только на прибавку в 100 тыс. рублей, орден дает ему право на дополнительную добавку к пенсии, полностью бесплатный проезд на городском транспорте; частичную оплата коммунальных услуг; гарантию на получение отпуска в любое время; бесплатные медицинские услуги.
Привилегированное положение бывших военных, сотрудников МВД, ФСБ ФСО, МЧС, прокуроров, судей и чиновников не меняется и после выхода на заслуженный отдых. Не все пенсионеры равны. Одни действительно могут себе позволить заслуженный отдых, другим остается ждать ежегодной прибавки в тысячу рублей.