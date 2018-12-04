Как чиновники обеспечили себе безбедную старость

обеспечение жильем, если нуждается; компенсация за оплату услуг ЖКХ и пользование жилого помещения; обеспечение городским телефоном вне очереди; приоритет при вступлении в некоммерческие объединения (например, садовые товарищества); льготная установка протезов, в том числе и зубных; обслуживание без очереди в ряде организаций; выдача рецептов на бесплатные лекарства. При этом сейчас у Андрея Викторовича есть отличная возможность самостоятельно откладывать на пенсию, его годовой доход за 2017 год составил более 13 млн рублей. В 2016 году он отчитался о 14 млн рублей.