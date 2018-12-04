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Качество пива в Росии может снизиться. Меньше солода, больше сахара и кукурузы

4 декабря 2018, 12:41
Фото: flickr.com
В РФ могут ввести определенные требования к составу пива. Документ о новом техническом регламенте рассмотрят 5 декабря Евразийская экономическая комиссия, об этом пишут «Ведомости».

В настоящий момент техрегламент разрешает заменять до 20% солода зерном и продукцией с содержанием сахарозы. Поправки позволят увеличить данную долю до 50%. При этом доля сахаросодержащих продуктов вырастет с 2 до 5%.

В Минфине РФ заявили, что подобный регламент снизит качество напитка. В частности, предполагается, что подобные изменения выгодны крупным производителям пива. Между тем пивовары заявляют, что поправки позволят им увеличить ассортимент. Эксперты утверждают, что заменителями солода может быть кукуруза и рис, которые гораздо дешевле.

На данный момент представители транснациональных компаний «Балтики», Heineken, AB InBev Efes и другие производители поддержали инициативу.

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#Новости#Пиво#Россия#Александр Мязин#Общество
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