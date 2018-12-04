Качество пива в Росии может снизиться. Меньше солода, больше сахара и кукурузы

В Минфине РФ заявили, что подобный регламент снизит качество напитка. В частности, предполагается, что подобные изменения выгодны крупным производителям пива. Между тем пивовары заявляют, что поправки позволят им увеличить ассортимент. Эксперты утверждают, что заменителями солода может быть кукуруза и рис, которые гораздо дешевле.