Качество пива в Росии может снизиться. Меньше солода, больше сахара и кукурузы

В настоящий момент техрегламент разрешает заменять до 20% солода зерном и продукцией с содержанием сахарозы. Поправки позволят увеличить данную долю до 50%. При этом доля сахаросодержащих продуктов вырастет с 2 до 5%.
В Минфине РФ заявили, что подобный регламент снизит качество напитка. В частности, предполагается, что подобные изменения выгодны крупным производителям пива. Между тем пивовары заявляют, что поправки позволят им увеличить ассортимент. Эксперты утверждают, что заменителями солода может быть кукуруза и рис, которые гораздо дешевле.
На данный момент представители транснациональных компаний «Балтики», Heineken, AB InBev Efes и другие производители поддержали инициативу.