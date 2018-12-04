Генпрокурор Чайка назначил нового первого заместителя прокурора Тюменской области

Руфат Биктимеров с 2001 года работает в органах прокуратуры. В разное время трудился помощником, старшим помощником прокурора Калининского административного округа Тюмени, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции следственного управления прокуратуры области, заместителем прокурора Ленинского административного округа Тюмени, прокурором Исетского района, возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области.