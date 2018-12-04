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Генпрокурор Чайка назначил нового первого заместителя прокурора Тюменской области

4 декабря 2018, 12:43
Фото: vk.com/genprocrf
Сегодня, 4 декабря, генпрокурор России Юрий Чайка назначил первым заместителем прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Приказом Чайки он также освобожден от должности заместители областного прокурора.
Сюжет
Тюмень

Руфат Биктимеров с 2001 года работает в органах прокуратуры. В разное время трудился помощником, старшим помощником прокурора Калининского административного округа Тюмени, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции следственного управления прокуратуры области, заместителем прокурора Ленинского административного округа Тюмени, прокурором Исетского района, возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области.

В декабре 2012 года стал прокурором Тюмени. Спустя пять лет, в 2017 году – заместителем прокурора Тюменской области.

Руфат Биктимеров родился в 1977 году в Тюменском районе. В 1999 году окончил ТюмГУ.

#Новости#Назначения#Прокуратура#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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