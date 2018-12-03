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«ЗапСибНефтехим» выплатил 2 млрд рублей дохода по облигациям

3 декабря 2018, 12:55
Фото: zsnh.sibur.ru
30 ноября «ЗапСибНефтехим» отчитался о доходах, выплаченных по облигациям. Всего было выделено компанией около 2 млрд рублей на 1,75 млн облигаций.

Купонный доход за шестой период выплатили на 1092-й день с даты начала размещения облигации – 30 ноября 2018 года. Всего за отчетный период было выплачено 1,8 млрд рублей.

Облигации были размещены в 2015 году по закрытой подписке. Всего 1,75 млн ценных бумаг с номинальной стоимостью 1000 долларов США. Источники РИА "Новости" сообщали, что инвестиции на выкуп облигаций были направлены из Фонда национального благосостояния через Российский фонд прямых инвестиций.

Окончательно облигации будут погашены в 2030 году.

«ЗапСибНефтехим» является частью Тобольской промышленной площадки, которая объединяет на сегодняшний день три крупных производства: мономерное, полимерное и электротеплопарогенерации.

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