«ЗапСибНефтехим» выплатил 2 млрд рублей дохода по облигациям

Облигации были размещены в 2015 году по закрытой подписке. Всего 1,75 млн ценных бумаг с номинальной стоимостью 1000 долларов США. Источники РИА "Новости" сообщали, что инвестиции на выкуп облигаций были направлены из Фонда национального благосостояния через Российский фонд прямых инвестиций.