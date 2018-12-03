«ЗапСибНефтехим» выплатил 2 млрд рублей дохода по облигациям

Купонный доход за шестой период выплатили на 1092-й день с даты начала размещения облигации – 30 ноября 2018 года. Всего за отчетный период было выплачено 1,8 млрд рублей.
Облигации были размещены в 2015 году по закрытой подписке. Всего 1,75 млн ценных бумаг с номинальной стоимостью 1000 долларов США. Источники РИА "Новости" сообщали, что инвестиции на выкуп облигаций были направлены из Фонда национального благосостояния через Российский фонд прямых инвестиций.
Окончательно облигации будут погашены в 2030 году.
«ЗапСибНефтехим» является частью Тобольской промышленной площадки, которая объединяет на сегодняшний день три крупных производства: мономерное, полимерное и электротеплопарогенерации.