В Тюмени прооперировали младенца с редкой патологией

По словам врачей, у новорожденной в результате спинномозговой грыжи образовался грыжевой мешок размером с голову младенца, хирургическое вмешательство также осложнялось ликвореей - истечением цереброспинальной жидкости.
Операцию необходимо было выполнить как можно раньше, поясняет заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Воробьев. Операцию, которая длилась почти три часа, проводил нейрохирург Сайди Гаибов. Он удалил грыжу и предотвратил дальнейшее повреждение спинного мозга.
Сам Сайди Гаибов после операции заявил, что это было одно из сложнейших хирургических вмешательств за его врачебную практику. В настоящее время пациентка вместе с мамой находятся под присмотром специалистов тюменского перинатального центра.