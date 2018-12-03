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В Тюмени прооперировали младенца с редкой патологией

3 декабря 2018, 07:30
Фото: pixabay.com
Тюменские нейрохирурги из ОКБ №2 успешно прооперировали младенца со спинномозговой грыжей. Заболевание считается редким, на каждую тысячу встречается 1-2 таких случая.
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Тюмень

По словам врачей, у новорожденной в результате спинномозговой грыжи образовался грыжевой мешок размером с голову младенца, хирургическое вмешательство также осложнялось ликвореей - истечением цереброспинальной жидкости.

Операцию необходимо было выполнить как можно раньше, поясняет заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Воробьев. Операцию, которая длилась почти три часа, проводил нейрохирург Сайди Гаибов. Он удалил грыжу и предотвратил дальнейшее повреждение спинного мозга.

Сам Сайди Гаибов после операции заявил, что это было одно из сложнейших хирургических вмешательств за его врачебную практику. В настоящее время пациентка вместе с мамой находятся под присмотром специалистов тюменского перинатального центра.

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