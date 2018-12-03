В Москве организовали пресс-конференцию главы Ставропольского края

От губернатора стало известно, что с начала введения в регионе курортного сбора в бюджет края поступило 164 миллиона рублей, до конца года этот показатель должен превысить 180 миллионов рублей. Ежемесячно край получает по 24 миллиона рублей, а деньги успели внести свыше 220 тысяч туристов.