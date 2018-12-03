В Москве организовали пресс-конференцию главы Ставропольского края

"Владимиров обсудил социально-экономические показатели и планы по развитию Ставрополья", - пояснили в управлении.
От губернатора стало известно, что с начала введения в регионе курортного сбора в бюджет края поступило 164 миллиона рублей, до конца года этот показатель должен превысить 180 миллионов рублей. Ежемесячно край получает по 24 миллиона рублей, а деньги успели внести свыше 220 тысяч туристов.
Во время встречи политик рассказал, что агропромышленный комплекс края развивается в соответствии с задачами, которые поставил Владимир Путин. Особое внимание уделяется увеличению экспорта, объем которого до 2024 года должен вырасти в 3,5 раза до 1,1 миллиарда долларов.
По словам Владимирова, сейчас проходит подготовка к проведению молодежного фестиваля “Студенческая весна стран БРИКС и ШОС”. Он состоится в 2019 года, а его участниками станут 2,5 тысячи человек.
Стало известно, что Владимиров еще не принял решение, будет ли он участвовать в предстоящих выборах губернатора. Первостепенным он считает реализацию текущих задач и достижение намеченных целей.