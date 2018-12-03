nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Москве организовали пресс-конференцию главы Ставропольского края

3 декабря 2018, 17:37
Фото: vestikavkaza.ru
В Москве была организована пресс-конференция губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, он затронул тему дальнейшего развития региона, встреча прошла на площадке ТАСС.

"Владимиров обсудил социально-экономические показатели и планы по развитию Ставрополья", - пояснили в управлении.

От губернатора стало известно, что с начала введения в регионе курортного сбора в бюджет края поступило 164 миллиона рублей, до конца года этот показатель должен превысить 180 миллионов рублей. Ежемесячно край получает по 24 миллиона рублей, а деньги успели внести свыше 220 тысяч туристов.

Во время встречи политик рассказал, что агропромышленный комплекс края развивается в соответствии с задачами, которые поставил Владимир Путин. Особое внимание уделяется увеличению экспорта, объем которого до 2024 года должен вырасти в 3,5 раза до 1,1 миллиарда долларов.

По словам Владимирова, сейчас проходит подготовка к проведению молодежного фестиваля “Студенческая весна стран БРИКС и ШОС”. Он состоится в 2019 года, а его участниками станут 2,5 тысячи человек.

Стало известно, что Владимиров еще не принял решение, будет ли он участвовать в предстоящих выборах губернатора. Первостепенным он считает реализацию текущих задач и достижение намеченных целей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25