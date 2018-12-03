В дни новогодних каникул тюменцы улетят в Ташкент, Минск и Берлин

С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 большинство пассажиров полетят в города России. При этом доля зарубежных перелетов составила 3%. Сравнив полученную информацию с тем же периодом 2017 года оказалось, что в прошлом году в это же время таких желающих было примерно столько же.
На данный момент основная пятерка самых популярных городов для встречи Нового года не меняется: Москва – 28% всех перелетов, Салехард – 14%, Санкт-Петербург – 12%, Новый Уренгой и Краснодар.
Отмечается, что в регионе растет количество самостоятельных путешественников, которые покупают билеты за границу минуя туристические компании.
Между тем из заграничных маршрутов тюменцы предпочитают лететь в Ташкент, Минск и Берлин.