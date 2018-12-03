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В 2018 году 25 тыс. предпринимателей Западной Сибири открыли счета в Сбербанке

3 декабря 2018, 08:54
Фото: «Сбербанк»
С начала 2018 года более 25 тыс. предпринимателей Западной Сибири открыли расчетные счета в Сбербанке. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 32%.
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Тюмень

На территории Западно-Сибирского региона сохраняется положительная тенденция по кредитованию предприятий малого бизнеса. Так, за 11 месяцев 2018 года было выдано более 5800 кредитов на сумму около 12 млрд рублей.

«Современный предприниматель заинтересован в том, чтобы получать комплекс услуг в режиме одного окна. Сейчас в Сбербанке действует акция «Тест драйв», в рамках которой можно подключить оптимальный пакет услуг для ведения бизнеса всего за 1 рубль в месяц. После открытия расчетного счета представители бизнеса могут совершать необходимые финансовые операции удаленно: проводить внешние платежи, пользоваться услугой электронного документооборота, подавать заявки на кредит через приложение Сбербанк Бизнес Онлайн и многое другое», – отмечает директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Рябых.

Те, кто только планирует открыть собственное дело, могут воспользоваться пакетом услуг «Легкий старт» с бесплатным открытием и ведением счёта. При этом клиент получит бонусы от партнеров банка – до 100 тысяч рублей на продвижение бизнеса в интернете. Также предприниматели могут оформить в Сбербанке кредитную бизнес-карту с кэшбэком до 10%, лимитом до 1 миллиона рублей и льготным периодом до 50 дней. Получить более подробную информацию о продуктах и пакетах услуг для бизнеса, а также подать заявку на открытие счета можно на сайте www.sberbank.ru.

#Новости#Тюменская область#Сбербанк#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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