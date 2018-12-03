В 2018 году 25 тыс. предпринимателей Западной Сибири открыли счета в Сбербанке

Те, кто только планирует открыть собственное дело, могут воспользоваться пакетом услуг «Легкий старт» с бесплатным открытием и ведением счёта. При этом клиент получит бонусы от партнеров банка – до 100 тысяч рублей на продвижение бизнеса в интернете. Также предприниматели могут оформить в Сбербанке кредитную бизнес-карту с кэшбэком до 10%, лимитом до 1 миллиона рублей и льготным периодом до 50 дней. Получить более подробную информацию о продуктах и пакетах услуг для бизнеса, а также подать заявку на открытие счета можно на сайте www.sberbank.ru.