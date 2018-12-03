Тюменец купил фальшивые права и возил пассажиров, пока его не задержали

В мае этого года водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года за пьяную езду. В июле житель поселка Московский купил в интернете фальшивые водительские права на чужие фамилию и имя.
4 ноября мужчина подвозил работников одной организации на микроавтобусе Mercedes. Возле поселка Московский их остановили сотрудники ГИББД. Они проверили документы водителя, но заподозрили неладное. Его доставили в отделение, где он назвал свою настоящую фамилию и показал паспорт.
В итоге ему грозит штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет.