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Тюменец купил фальшивые права и возил пассажиров, пока его не задержали

3 декабря 2018, 09:54
Фото: pixabay.com
В Тюменском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя поселка Московский. Его обвиняют в использовании фальшивого документа (часть третья статьи 327 УК РФ).
Сюжет
Тюмень

В мае этого года водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года за пьяную езду. В июле житель поселка Московский купил в интернете фальшивые водительские права на чужие фамилию и имя.

4 ноября мужчина подвозил работников одной организации на микроавтобусе Mercedes. Возле поселка Московский их остановили сотрудники ГИББД. Они проверили документы водителя, но заподозрили неладное. Его доставили в отделение, где он назвал свою настоящую фамилию и показал паспорт.

В итоге ему грозит штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет.

#Новости#Тюменская область#ГИБДД#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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