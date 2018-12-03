Топ-смартфон за год: тюменцы смогут купить дорогие гаджеты «по подписке»

Через 12 месяцев, когда общий объем уплаченных средств составит не менее 50% от стоимости телефона, тюменцы смогут обменять устройство на новую модель, продолжая оплачивать подписку. Отмечается, что оператор связи предоставит покупателям скидку на мобильную связь, а необходимый платеж можно будет списывать с мобильного счета. Можно оставить телефон себе и продолжить оплачивать фиксированный платеж ещё несколько месяцев.