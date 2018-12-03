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Топ-смартфон за год: тюменцы смогут купить дорогие гаджеты «по подписке»

3 декабря 2018, 06:14
Фото: flickr.com
В Тюмени с 1 декабря 2018 года покупатели смартфонов в салонах МТС смогут купить новые гаджеты по подписке. Сообщается, что покупатели смогут получить телефон, оплачивая ежемесячно фиксированную сумму.
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Тюмень

Через 12 месяцев, когда общий объем уплаченных средств составит не менее 50% от стоимости телефона, тюменцы смогут обменять устройство на новую модель, продолжая оплачивать подписку. Отмечается, что оператор связи предоставит покупателям скидку на мобильную связь, а необходимый платеж можно будет списывать с мобильного счета. Можно оставить телефон себе и продолжить оплачивать фиксированный платеж ещё несколько месяцев.

Представители МТС сообщают, что на первом этапе будут доступны телефоны Samsung. В 2019 году таким способом можно будет оплатить гаджеты других производителей. Сроки подписки составят от 12 до 24 месяцев.

Подобная шеринговая модель продажи уже зарекомендовала себя в других странах мира. Тюменцам не нужно будет решать что делать с бывшим в употреблении устройством, а скидки на мобильную связь могут составить до 10%.

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#Новости#Телефоны#Скидки#МТС#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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