Топ-смартфон за год: тюменцы смогут купить дорогие гаджеты «по подписке»

Через 12 месяцев, когда общий объем уплаченных средств составит не менее 50% от стоимости телефона, тюменцы смогут обменять устройство на новую модель, продолжая оплачивать подписку. Отмечается, что оператор связи предоставит покупателям скидку на мобильную связь, а необходимый платеж можно будет списывать с мобильного счета. Можно оставить телефон себе и продолжить оплачивать фиксированный платеж ещё несколько месяцев.
Представители МТС сообщают, что на первом этапе будут доступны телефоны Samsung. В 2019 году таким способом можно будет оплатить гаджеты других производителей. Сроки подписки составят от 12 до 24 месяцев.
Подобная шеринговая модель продажи уже зарекомендовала себя в других странах мира. Тюменцам не нужно будет решать что делать с бывшим в употреблении устройством, а скидки на мобильную связь могут составить до 10%.