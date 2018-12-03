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Производство молока увеличилось на 1,4% в Тюменской области

3 декабря 2018, 12:30
Фото: flickr.com
В Тюменской области в 2017 году аграрии произвели 519 000 тонн молока. По информации региональных чиновников, плановые показатели были выполнены на 100,1%.

Для сравнения в 2016 году региональные предприятия АПК смогли произвести 511 400 тонн молока. Общий объем производства вырос на 1,4%. При этом фермерские хозяйства и сельхозорганизации Тюменской области произвели 307 200 тонн молока.

Отмечается, что показатели производительности удалось повысить, в том числе за счет технического перевооружения кооперативов. Организациям стало проще приминать молоко у фермеров с личных подворий. Увеличилось количество лабораторий, принимающих сельхохпродукцию на проверку. Изменения позволили повысить качество принимаемого сырья.

Между тем объем реализации молока в Тюменской области составляет почти 300 000 тонн в год. Остальное сырье перерабатывается для создания молочных продуктов и реализуется за пределами региона.

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#Новости#Молоко#Тюменская область#АПК#Александр Мязин#Экономика
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