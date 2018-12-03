Производство молока увеличилось на 1,4% в Тюменской области

Для сравнения в 2016 году региональные предприятия АПК смогли произвести 511 400 тонн молока. Общий объем производства вырос на 1,4%. При этом фермерские хозяйства и сельхозорганизации Тюменской области произвели 307 200 тонн молока.
Отмечается, что показатели производительности удалось повысить, в том числе за счет технического перевооружения кооперативов. Организациям стало проще приминать молоко у фермеров с личных подворий. Увеличилось количество лабораторий, принимающих сельхохпродукцию на проверку. Изменения позволили повысить качество принимаемого сырья.
Между тем объем реализации молока в Тюменской области составляет почти 300 000 тонн в год. Остальное сырье перерабатывается для создания молочных продуктов и реализуется за пределами региона.