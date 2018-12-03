Гидропоника, мобильные приложения и вывоз ТБО были отмечены на Хатаконе в Тюмени

Выращивать клубнику и помидоры на подоконнике, экономия на электроэнергии, мобильные приложения для обратной связи с муниципальными властями и поиска свободного автобуса. Данные проекты были рассмотрены специалистами на II Всероссийском конкурсе Smart City & IoT Хакатон, который прошел в Тюмени с 30 ноября по 2 декабря.
Организаторы отмечают, что новые идеи смогли представить разработчики из Москвы, Челябинска, областной столицы и других городов. 52 команды молодых людей в течение 48 часов разрабатывали рабочую версию проекта из идеи. Презентацию смогли провести 30 групп специалистов. За 3 минуты участники должны были рассказать о проделанной работе и ответить на сопутствующие вопросы.
В 2018 году молодые люди создавали проекты «Умного города», «Интернет вещей» и «Большие данные».
Один из главных вопросов к участникам – кому нужна данная разработка? По словам одного из участников жюри, необходимо точно представлять целевую аудиторию проектов.
Среди лучших разработок и предложений на конкурсе оказались: «Функциональность» за проект вывоза ТБО – Челябинск; «Уникальность» за разработку сканера дорожного полотна – Таганрог. Тюменская команда была отмечена за проект «Лучшая реализация».
Лучшим из лучших стала разработка установки по гидропонике. Она позволит выращивать растения в домашних условиях беспочвенным методом.