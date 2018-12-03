Гидропоника, мобильные приложения и вывоз ТБО были отмечены на Хатаконе в Тюмени

Выращивать клубнику и помидоры на подоконнике, экономия на электроэнергии, мобильные приложения для обратной связи с муниципальными властями и поиска свободного автобуса. Данные проекты были рассмотрены специалистами на II Всероссийском конкурсе Smart City & IoT Хакатон, который прошел в Тюмени с 30 ноября по 2 декабря.