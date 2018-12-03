«Аэропорт Салехарад» проводит закупку у единственного поставщика задним числом

«Аэропорт Салехард» объявил закупку курсов по повышению квалификации 11 сотрудников общей суммой 220 тыс. рублей. В закупочной документации определен единственный поставщик «Ямальский многопрофильный колледж».
Но в договоре также прописаны сроки обучения с 23 ноября по 5 декабря, тогда как закупка была размещена 29 ноября. В этот же день закупочная комиссия предприятия одобрила заключение договора у единственного поставщика ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж». Между размещением и одобрением комиссии прошло не более 10 минут.
Обучение специалистов проходит по программе ДОПОГ – соглашение европейских государств о международных перевозках опасных грузов.
Из аэропорта Салехарда совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы. Аэропорт принимает рейсы из 12 городов России, 4 из которых находятся на Ямале.