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«Аэропорт Салехарад» проводит закупку у единственного поставщика задним числом

3 декабря 2018, 05:35
Фото: airshd.ru
Закупка курсов по повышению квалификации для сотрудников аэропорта Салехарда объявлена позже начала обучения на 6 дней. Стоимость обучения 11 сотрудников составила 220 тыс. рублей.
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Тюмень

«Аэропорт Салехард» объявил закупку курсов по повышению квалификации 11 сотрудников общей суммой 220 тыс. рублей. В закупочной документации определен единственный поставщик «Ямальский многопрофильный колледж».

Но в договоре также прописаны сроки обучения с 23 ноября по 5 декабря, тогда как закупка была размещена 29 ноября. В этот же день закупочная комиссия предприятия одобрила заключение договора у единственного поставщика ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж». Между размещением и одобрением комиссии прошло не более 10 минут.

Обучение специалистов проходит по программе ДОПОГ – соглашение европейских государств о международных перевозках опасных грузов.

Из аэропорта Салехарда совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы. Аэропорт принимает рейсы из 12 городов России, 4 из которых находятся на Ямале.

#Новости#Закупки#Тюмень#Салехард#Аэропорты#Ямал#Юрий Норицын#Экономика
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