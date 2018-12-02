В Тюмени открыта официальная "Почта Деда Мороза"

Новогодняя почта будет работать до 23 декабря в почтовом отделении 625000 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 56.
"Тюменцы и гости города, взрослые и дети могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный новогодний ящик", - сообщили в пресс-службе городской администрации, уточнив, что к отправке принимаются письма и открытки, оплаченные по установленному тарифу пересылки по России.
Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены адресату.