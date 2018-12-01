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На территории Тюменской области появится питомник по разведению сибирских пчел

1 декабря 2018, 11:40
Фото: pixabay.com
Пчелиный инкубатор создадут в Уватском районе.

По словам президента тюменской региональной общественной организации «Союз пчеловодов и любителей качественного меда» Евгения Славенкова, в Уватском районе угодья отличаются тем, что не обрабатываются химикатами, от которых гибнут пчелы.

Славенков отметил, что в районе будет действовать и мобильная пасека с возможностью «переезда» с одного поля на другое.

Пчеловодством в Уватском районе занимаются жители Увата, Ивановки, Горнослинкино и Демьянского, добавили в пресс-службе правительства Тюменской области. Всего размещено 25 ульев.

#Новости#Правительство Тюменской области#Тюмень#Алена Печур#Экономика
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