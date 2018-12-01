На территории Тюменской области появится питомник по разведению сибирских пчел

По словам президента тюменской региональной общественной организации «Союз пчеловодов и любителей качественного меда» Евгения Славенкова, в Уватском районе угодья отличаются тем, что не обрабатываются химикатами, от которых гибнут пчелы.
Славенков отметил, что в районе будет действовать и мобильная пасека с возможностью «переезда» с одного поля на другое.
Пчеловодством в Уватском районе занимаются жители Увата, Ивановки, Горнослинкино и Демьянского, добавили в пресс-службе правительства Тюменской области. Всего размещено 25 ульев.