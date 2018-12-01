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Минтруд запускает пилотные проекты по снижению бедности в стране

1 декабря 2018, 09:39
Фото: pixabay.com
Тюменская область в список регионов-участников проекта не вошла
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Тюмень

Участие в эксперименте министерства примут восемь регионов. Малообеспеченным жителям Кабардино-Балкарской Республики, Республики Татарстан, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской областей окажут помощь в повышении доходов.

Для семей с низкими доходами будут построены траектории выхода из малообеспеченности.

Реализация проектов начнется с 1 декабря 2018 года и завершится ровно через год. С 2021 года участие в проекте примут и остальные регионы России, сообщил министра труда и социальной защиты Максим Топилин.

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#Новости#Максим Топилин#Минтруда#Тюмень#Алена Печур#Экономика
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