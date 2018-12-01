Минтруд запускает пилотные проекты по снижению бедности в стране

Участие в эксперименте министерства примут восемь регионов. Малообеспеченным жителям Кабардино-Балкарской Республики, Республики Татарстан, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской областей окажут помощь в повышении доходов.
Для семей с низкими доходами будут построены траектории выхода из малообеспеченности.
Реализация проектов начнется с 1 декабря 2018 года и завершится ровно через год. С 2021 года участие в проекте примут и остальные регионы России, сообщил министра труда и социальной защиты Максим Топилин.