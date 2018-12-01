Алена Водонаева рассказала про гнилые фрукты в магазине премиум-класса

Телеведущая пишет, что её шокирует качество и стоимость товаров. Она приводит в пример авокадо, которое продается за 880 рублей килограмм. В магазине есть специальные карты для скидок, однако они стоят от 10 000 рублей и действуют 1 год. При этом максимальная скидка составляет 10%.