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Алена Водонаева рассказала про гнилые фрукты в магазине премиум-класса

1 декабря 2018, 04:00
Фото: instagram.com
Алена Водонаева пожаловалась на «гнилые» фрукты в московских магазинах. При этом она отметила, что старается покупать продукты в торговых точках премиум-класса.

Телеведущая пишет, что её шокирует качество и стоимость товаров. Она приводит в пример авокадо, которое продается за 880 рублей килограмм. В магазине есть специальные карты для скидок, однако они стоят от 10 000 рублей и действуют 1 год. При этом максимальная скидка составляет 10%.

Вопрос: Я её купила для того, чтобы вот такой "убитый горем" авокадо с десяти процентной скидкой брать? – отметила телеведущая в своем Instagram.

Водонаева сделала замечание сотрудникам магазина, в итоге «из подсобки» ей принесли более свежий продукт. Телеведущая отметила, что подобный подход к покупателям премиум-класса является «не честным». Пост собрал почти 440 000 просмотров и 1 200 комментариев.

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#Новости#Продукты#Алена Водонаева#Москва#Александр Мязин#Общество
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