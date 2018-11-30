Врачи Салехарда сообщают о проблемах из-за нового режима работы светофоров

Ранее критику в сторону системы организации работы светофоров в города высказали в ГИБДД. Они отмечают, что новый режим переключения сигналов провоцирует участников движения чаще нарушать ПДД. При этом дороги стали более загружены. Пешеходы также жалуются на долгое ожидание разрешавшего сигнала светофора.