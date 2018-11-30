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Врачи Салехарда сообщают о проблемах из-за нового режима работы светофоров

30 ноября 2018, 11:30
Фото: flickr.com
Врачи Салехарда констатируют, что после начала работы новой системы регулировки движения стало сложнее вовремя приезжать на вызовы. Во всем винят новый режим работы светофоров.
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Ямал

Отмечается, что экстренные службы «конечно включают спецсигналы», однако на узких городских улицах скапливается большое количество транспортных средств и водители не могут освободить проезд для скорой помощи.

Ранее критику в сторону системы организации работы светофоров в города высказали в ГИБДД. Они отмечают, что новый режим переключения сигналов провоцирует участников движения чаще нарушать ПДД. При этом дороги стали более загружены. Пешеходы также жалуются на долгое ожидание разрешавшего сигнала светофора.

В ноябре в Салехарде изменился режим регулировки движения. Как пояснил специалист, переход обусловлен изменений в ГОСТ 52289 от 2014 года.

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