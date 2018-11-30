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В Тюменской области жителей консультируют в вопросе использования госуслуг

30 ноября 2018, 14:00
Фото: flickr.com
С 2016 года сотрудники информационно-образовательного центра региона проводят дни госуслуг. Данные мероприятия призваны помочь гражданам в использовании возможностей популярного государственного портала.

С начала 2018 года около 600 человек проконсультировались в вопросах оказания госуслуг в Тюменской области. Основные слушатели – школьники, сельские жители, пенсионеры. Ученики могут узнать результаты ЕГЭ, рабочие – заказать выписку по пенсионному счету. Отмечается, что консультации в части предоставления госуслуг получили сотрудники крупных тюменских компаний. Специалисты помогали решить вопросы жителям отделенных районов региона. Дни госусгуг проводятся во всех городах Тюменской области.

В ноябре текущего года консультации организовали для ветеранов Ямала, они прошли курс компьютерной грамотности.

За 2 года работы специалисты информационно-образовательного центра восстановили и подтвердили 650 учетных записей. Отмечается, что самыми популярными услугами портал является: оплата штрафов ГИБДД, получение загранпаспорта, запись к врачу и многие другие. С 2016 года слушателями программы обучения стали 1 300 жителей Тюменской области.

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#Новости#Госуслуги#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
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