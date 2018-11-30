В Тюмени прошел слет лидеров лидеров Российского движения школьников

За это время дети посетили различные мастер-классы, ознакомились с образовательной программой. Организаторы провели круглые столы, на которых обсудили возможности расширения движения.
Все мероприятия прошли в рамках федерального проекта. Для детей были организованны встречи с основателем «Бессмертного полка», руководителем аппарата РДШ.
На мероприятии участники смогли представить свои социальные проекты, провести командные игры.
По итогам слета самые активные участники были награждены. По словам организаторов, мероприятия такого уровня требуют большой ответственности сплоченной команды. В рамках слета впервые был сформирован детский оргкомитет, который продолжит работу на следующем мероприятии.