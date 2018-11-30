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В Тюмени начался конкурс самодельной елочной игрушки

30 ноября 2018, 06:30
Фото: Департамент культуры администрации Тюмени
В областной столице был дан старт конкурсу самодельной елочной игрушки "Новогодние чудеса", принять участие в нем может любой желающий.

К участию в конкурсе допускаются как коллективы различных учреждений, так и отдельные граждане. Единственное условие, которое должно быть соблюдено - ко всем игрушкам должна быть этикетка, в которой должно быть указано ФИО автора работы.

В департаменте культуры также напоминают, что игрушки должны быть выполнены в новогодней тематике, чтобы их можно было не только показать на выставке, но и повесить на елку.

Работы принимаются по адресу: город Тюмень, улица Камчатская, 138а (Центр русской культуры). Здесь же 20 декабря пройдет выставка самодельных игрушек, а также награждение лучших авторов, они получат дипломы.

Конкурс организует Центр русской культуры, совет ветеранов микрорайона Тура, а также совет ТОС.

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