В Тюмени начался конкурс самодельной елочной игрушки

К участию в конкурсе допускаются как коллективы различных учреждений, так и отдельные граждане. Единственное условие, которое должно быть соблюдено - ко всем игрушкам должна быть этикетка, в которой должно быть указано ФИО автора работы.
В департаменте культуры также напоминают, что игрушки должны быть выполнены в новогодней тематике, чтобы их можно было не только показать на выставке, но и повесить на елку.
Работы принимаются по адресу: город Тюмень, улица Камчатская, 138а (Центр русской культуры). Здесь же 20 декабря пройдет выставка самодельных игрушек, а также награждение лучших авторов, они получат дипломы.
Конкурс организует Центр русской культуры, совет ветеранов микрорайона Тура, а также совет ТОС.