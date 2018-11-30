В России планируют узаконить продажу «красивых» автономеров

Документ, если он будет разработан, внесут на рассмотрение в правительство страны в сентябре следующего года. Пока же его разработчикам необходимо определится с тем, кто будет контролировать продажу таких номеров, а также как бороться с нарушениями, которые могут возникнуть при проведение аукционов с подобными лотами.
В настоящее время стоимость «красивых» автомобильных номеров на черном рынке России составляет даже большую сумму, чем стоимость некоторых автомобилей. По оценкам экспертов, нередки случаи, когда за подобные номера граждане отдавали по несколько миллионов рублей.
Во многих странах мира продажа «красивых» автономеров узаконена, что позволяет автомобилистам не прибегать к услугам черного рынка, при этом бюджет государств получает дополнительный доход.