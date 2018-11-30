В России планируют узаконить продажу «красивых» автономеров

Документ, если он будет разработан, внесут на рассмотрение в правительство страны в сентябре следующего года. Пока же его разработчикам необходимо определится с тем, кто будет контролировать продажу таких номеров, а также как бороться с нарушениями, которые могут возникнуть при проведение аукционов с подобными лотами.