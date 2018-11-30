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В результате аварии у ТЦ «Фаворит» без воды остались 10 домов

30 ноября 2018, 05:39
Фото: ЧС Тюмень
Сегодня, 30 ноября, в Тюмени произошла коммунальная авария, в результате которой в районе торгового центра «Фаворит» образовалась лужа. В Водоканале объяснили причину и сроки восстановления водоснабжения домов.
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Тюмень

По мнению очевидцев, которые проезжали это место по пути на работу, ЧП произошло из-за прорыва трубы на тепломагистрали. Также, по их словам, лужа с водой залила проезд 9 мая по направлению в сторону улицы Широтной.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники ДПС, которые заняты регулировкой движения и перекрытием въезд.

По данным теплоснабжающей компании УСТЭК, они не причастны к аварии.

Пользователи тюменских групп в соцсетях вспоминают, что когда около месяца назад происходили подобные аварии, во всем винили теплую погоду, и задаются вопросом, кто окажется виноват в произошедшем в этот раз.

Также тюменцы рекомендуют автомобилистам объезжать данный участок и делятся собственным печальным опытом, в результате которого они не только повредили свои машины, но и потеряли время.

Иван Камельских сообщил "Нашему городу", что сегодня, 30 ноября, в 5 утра произошла авария на сетях Водоканала в районе торгового центра «Фаворит». В настоящее время идут работы по ее ликвидации, а специальная техника откачивает воду из колодцев. От водоснабжения отключены 10 домов.

Воду из колодцев откачали, там, где это нужно было, локализовали, с 6 утра отключили 10 домов. Предварительно отключили до 5.30 утра завтрашнего дня, стандартный график – сутки.Иван Камельских

Причина, по словам руководителя пресс-службы Водоканала Ивана Камельских, в сезонных перепадах температуры.

Это происходит на любых сетях, законы физики никто не отменял, а температура в трубе плюс 4 градуса, а грунт начинает остывать при минусовых температурах и это сопротивление никуда не деть и ничем не компенсировать. И естественно в особых точках напряжения возникают переломы.Иван Камельских

В течение суток подача воды в жилые дома будет восстановлена, а наледь, образовавшаяся в результате утечки воды, будет ликвидирована.

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