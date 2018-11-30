В результате аварии у ТЦ «Фаворит» без воды остались 10 домов

Это происходит на любых сетях, законы физики никто не отменял, а температура в трубе плюс 4 градуса, а грунт начинает остывать при минусовых температурах и это сопротивление никуда не деть и ничем не компенсировать. И естественно в особых точках напряжения возникают переломы.Иван Камельских