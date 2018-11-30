ЦБ обнаружил неизвестных скупщиков больших сумм валюты

В ЦБ отмечают, что неизвестные покупают валюту на крупные суммы от 100 000 долларов за сделку. Данные операции проходят практически ежедневно. Специалисты мегарегулятора рекомендуют финансовым организациям обратить внимание на этот факт. Предполагается, что валюта используется для реализации в нелегальных обменниках и других «незаконных операциях». ЦБ рекомендует банкам доработать порядок проверки происхождения средств клиентов проводящих операции в обменных пунктах, в противном случае регулятор может наложить ограничительные меры.