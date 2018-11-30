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ЦБ обнаружил неизвестных скупщиков больших сумм валюты

30 ноября 2018, 13:00
Фото: flickr.com
В среду 28 ноября ЦБ РФ разослал банкам письмо, в котором говорится об увеличении сомнительных валютных операциях в стране. Данные сделки проводят физические лица, они скупают наличную валюту.

Специалисты Цетробанка России обнаружили скупщиков крупной партии валюты. Данные выводы сделаны из изучения сделок физлиц, сопоставления чеков и данных с камер видеонаблюдения. Данные сделки названы сомнительными.

В ЦБ отмечают, что неизвестные покупают валюту на крупные суммы от 100 000 долларов за сделку. Данные операции проходят практически ежедневно. Специалисты мегарегулятора рекомендуют финансовым организациям обратить внимание на этот факт. Предполагается, что валюта используется для реализации в нелегальных обменниках и других «незаконных операциях». ЦБ рекомендует банкам доработать порядок проверки происхождения средств клиентов проводящих операции в обменных пунктах, в противном случае регулятор может наложить ограничительные меры.

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#Новости#ЦБ РФ#Валюта#Александр Мязин#Экономика
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