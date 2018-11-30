Не пустили в Украину? Тогда тюменская афиша на выходные для вас

Авторский проект Андрея Климака – актера известного на весь мир " Снежного Шоу" Славы Полунина
Спектакль «Маленькие истории» - это повесть для всей семьи, без деления на детей и взрослых. Внутри каждого из нас живет ребенок, мы все помним детство, все любим чудеса и фантазии. Радость и смех не могут быть открыты для одних и закрыты для других.
Главный герой, путешествуя по отдельным, связанным между собой историям, прикасается к ребенку в каждом из нас и напоминает о том, кто мы есть на самом деле. Это спектакль для взрослых и детей, для дедушек и бабушек, для школьников и студентов.
«Маленькие истории» подарят вам возможность окунуться в детство. А детство — это то, что делает нас добрее. За небольшой период своего существования он подарил зрителям тысячи улыбок и приятных моментов. Жители десятков городов наполнились положительной энергией. Не упускайте свой шанс!
Когда: 1-2 декабря в 10:00
Где: МТЦ «Космос» (ул.Республики, 165А)
Стоимость: 650-950 рублей
Презентация музейной программы «Moroz 20-19». На выставке-ярмарке гостей ожидает: продажа новогодних абонементов; подарки ручной работы; фотосессия с валенками-великанами; открытка Деду Морозу.
Когда: 1 и 2 декабря с 12:00 до 18:00
Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)
Вход: свободный
Теремок, как известно всем уважающим себя малышам, не низок и не высок, но так совершенен, что вмещает в себя добрых героев и благополучно избавляется от злых. Вот уже более полувека его неброская архитектура и уютный интерьер привлекают юных почитателей. Наш спектакль для зрителей очень нежного возраста и потому в нем много музыки и песен специально для них.
Когда: 1 декабря в 12:00
Где: Театр кукол, ул. Кирова, 36
Стоимость: 200-350 рублей
Каток «Звездный полюс» откроет свои двери для всех желающих. Вас ждут идеально ровный лед, прокат коньков, множество развлечений, призов и подарков. Главный из них – это именной абонемент на безграничное количество посещений катка до конца года.
На территории катка расположены теплые раздевалки, камеры хранения, несколько уютных зон отдыха, а главное – там несколько раз в день заливают свежий ровный лёд. Еще здесь есть скоростная трасса длиною более 100 метров, светодинамичная подсветка льда и несколько оригинальных фотозон. Кроме того, в этом году внесены корректировки в организацию отдельного пространства для детей – теперь крытая площадка для маленьких тюменцев будет расположена более безопасно и комфортно.
Когда: 1 декабря в 10:00. В 14:00 – шоу-программа.
Где: На парковке возле ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60)
К участию в состязаниях приглашаются, как спортсмены, так и просто любители. Соревнования пройдут свободным стилем в восьми возрастных группах: 1998 г.р. и до 39 лет, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 гг.р., 40-49 лет, 50-59 и старше, 60 лет и старше. Всем лыжникам предстоит преодолеть единую дистанцию в 3 километра. Первыми свой профессионализм продемонстрируют юноши и мужчины, после их финиша на старт выйдут девушки и женщины. Судейская коллегия состоится 29 ноября в 18 часов на лыжной базе СДЮСШОР № 2 (ул. Барнаульская, 17/2). Для участия необходимо предоставить следующие документы:
- для команд: заявки на соревнования по установленной форме и карточки
участников;
- для участников, заявляющихся лично: медицинскую справку, заверенную медицинским учреждением.
Более подробная информация по телефону: 8 (3452) 283-351.
Когда: 1 декабря в 10:30
Где: На территории экопарка «Затюменский» (ул. Барнаульская, 17/2, лыжная база СДЮСШОР № 2)
Крутая вечеринка, на которой музыканты топовых тюменских банд дадут тебе сочную, мощную и очень большую программу из композиций лучших альтернативных групп первой половины нулевых! Такое случается однажды и пропускать такое нельзя!
В программе композиции исполнителей и групп: Slipknot, KoЯn, Limp Bizkit, System of a Down, Papa Roach, Marilyn Manson, H.I.M., 69 eyes, Linkin Park, P.O.D., The White Stripes, Avril Lavigne, Static-X, Drowning Pool и многих других групп.
Когда: 1 декабря в 19:00
Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)
Стоимость: 300 — 400 рублей
Пять молодых команд КВН из Ярославля, Тюмени, Тюменской области, Новосибирской области и ХМАО поборются за звание чемпиона сезона и участие в сочинском международном фестивале «КиВиН».
Участники сразятся в трех конкурсах: приветствие, биатлон и финальный номер. Сейчас команды готовятся к финалу, чтобы отлично выступить, удивить зрителей и жюри. На сцену выйдут команды: «Тихий Омут», «Русь», «Столик», «Балаганчик», «Стив Джобс». Редакторы лиги Виктор Щетков (Команда КВН «Союз») и Евгений Бикшаримов («Союз», «Наполеон Динамит»).
Когда: 1 декабря в 19:00
Где: Дворец «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46)
Стоимость: 300 — 400 рублей
Роман Ремарка «Три товарища» – символ человеческих отношений, основанных на благородстве, порядочности, честности и взаимоуважении, на преданности и любви, на тех старых истинах, что из века в век сохраняли наш неспокойный мир от хаоса.
Действие спектакля происходит в Германии на рубеже 20–30-х годов 20 века. Ожоги войны, навсегда оставшиеся в душах людей, постоянно напоминают о себе. Трое друзей – Отто, Готфрид, Роберт и его возлюбленная Пат – учатся жить в мире, где много боли и зла, предательства и малодушия. Молодые люди осознают, что жизнь и смерть неразлучны, что встречи и расставания неизбежны, что невозможно жить без любви и без потерь. Но герои спектакля наделены удивительным даром – несмотря ни на что сохранять в себе обаяние молодости, желание смеяться, любить, дружить, веселиться здесь и сейчас, невзирая на страшные последствия…
Когда: 1 декабря в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 800 рублей
Вместо того, чтобы очередные выходные сидеть под грустную музыку и мёрзнуть, не смотря на то , что тебя уже не видно из под пледа, приходи как следует оттянутся под качающие хиты нашего и западного рэпа. Строгий FC|DC.
Когда: 1 декабря с 22:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход: свободный
Музыкальная сказка «Рыжий Чулок» - это веселая, добрая и поучительная история для всей семьи! Она расскажет о девочке Лотте, для которой обретение мечты стало решением многих жизненных проблем. История, помноженная на взрывной коктейль из песен, танцев и озорной клоунады подарит детям ощущение праздника, а взрослым (пусть и не надолго) поможет почувствовать себя беспечными детьми и позволит отдохнуть от серых городских будней в компании своих детей!
Когда: 2 декабря в 11:00
Где: «Ангажемент», ул. Олимпийская, 8а
Стоимость: 200 рублей
В программе: лекция о питании «Ешь все и не толстей», тренировка для жиросжигания и тонуса ,которую можно повторить в домашних условиях + стрейтчинг для гибкости тела; подарки и лотерея; дегустация спортивного питания, чаепитие с ПП Вкусняшками, скидки и выгодные предложения от спонсоров, приятные знакомства и хорошее настроение. Подробности и регистрация здесь.
Когда: 2 декабря в 12:00
Где: ул. Малыгина, 2 (зал Титаниум)
Стоимость: 300 рублей
Красочная, озорная и динамичная сказка для взрослых о Вакуле – кузнеце, красавице Оксане, нечистой силе и царских черевичках, с песнями, танцами, колядками и теплым малоросским колоритом - все, как у великого Николая Васильевича Гоголя.
Когда: 2 декабря в 14:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 — 450 рублей
Хокккейный матч между «Рубином» и «Динамо СПб» состоится во Дворце спорта 2 декабря. Приходи во дворец и поддержи нашу команду!
Подробности: https://vk.com/hcrubin72
Когда: 2 декабря в 15:00
Где: Дворец спорта, ул.Р.Люксембург, 12
Стоимость: 150-300 рублей
Это лирическая музыкальная сказка для взрослых, наполненная песнями и искрометными шутками. Сюжет незамысловат – стоит в каком-то городе старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса.
Когда: 2 декабря в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 1000 рублей