Не пустили в Украину? Тогда тюменская афиша на выходные для вас

Действие спектакля происходит в Германии на рубеже 20–30-х годов 20 века. Ожоги войны, навсегда оставшиеся в душах людей, постоянно напоминают о себе. Трое друзей – Отто, Готфрид, Роберт и его возлюбленная Пат – учатся жить в мире, где много боли и зла, предательства и малодушия. Молодые люди осознают, что жизнь и смерть неразлучны, что встречи и расставания неизбежны, что невозможно жить без любви и без потерь. Но герои спектакля наделены удивительным даром – несмотря ни на что сохранять в себе обаяние молодости, желание смеяться, любить, дружить, веселиться здесь и сейчас, невзирая на страшные последствия…