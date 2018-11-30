Накануне Дня борьбы со СПИДом тюменские медики рассказали о борьбе с эпидемией

В свою очередь, главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов заверил, что все нуждающиеся в лечении как в этом году, так и в следующем будут обеспечены препаратами. Однако среднюю цену назвать не смогли по причине того, что все зависит от конкретного заболевшего.