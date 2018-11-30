Накануне Дня борьбы со СПИДом тюменские медики рассказали о борьбе с эпидемией

Всего на начало ноября в Тюменской области живут с вирусом 16950 человек, что составляет 1,1% от населения региона. Такой показатель уже считается эпидемией. В этом году о своем заболевании узнали 853 мужчины и 587 женщин.
59% или 444 тюменцев, узнавших о диагнозе в этом году, заразились вирусом половым путем. При инъекции наркотиков – 299 человек (39,7%). От матери к ребенку – вертикальный путь – 1,3%, это меньше на 6 случаев, чем в прошлом году.
Почти половина зарегистрированных случаев, 46,9%, находится в возрастной группе от 30 до 39 лет. По словам экспертов, молодежь знает, как себя защитить от ВИЧ-инфекции и более информирована.
Наиболее напряженными являются Тобольский и Нижнетавдинский районы. Там проводится экспресс-тестирование Реабилитационным центром помощи наркозависимым «Поколение». Центр выиграл президентский грант для тестирования в труднодоступных населенных пунктах. Всего они возьмут 1000 анализов. На данный момент, по словам руководителя центра Натальи Устюжаниной, протестирован 821 человек, у 19 из которых результат оказался положительным.
На этой неделе тюменский родительский комитет выступил против уроков о СПИДе в школах. По словам пресс-секретаря Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елены Лосевой, они разговаривали с представителями комитета, приглашали их на семинары, но те отказывались приходить.
В свою очередь, главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов заверил, что все нуждающиеся в лечении как в этом году, так и в следующем будут обеспечены препаратами. Однако среднюю цену назвать не смогли по причине того, что все зависит от конкретного заболевшего.
Также эксперты отметили в этом году резкий спад деятельности ВИЧ-диссидентов.
Проверить свой статус можно 1 декабря в 12-00 в «Тюмень Сити Молл».
Ранее ВОЗ в своем докладе сообщила, что Россия заняла первое место в 2017-м году по числу заражений ВИЧ-инфекцией. Здесь частота заражений насчитывает 71 случай на 100 тыс. Однако затем Роспотребнадзор и Минздрав России опровергли данные Всемирной организации здравоохранения, назвав их недостоверными.
Накануне журналист и директор фонда СПИД.центр в передаче на Эхо Москвы «Особое мнение» отметил, что Россия сейчас находится на четвертом месте по распространению, что хуже, чем в ряде африканских стран – Конго, Замбии и Ботсване.