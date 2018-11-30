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Флоатинг – восстановление после стресса и боли

30 ноября 2018, 05:15
Часто ли вам удается расслабиться? Возможно ли вообще отключиться от постоянных переживаний и бесконечного потока мыслей? Что делать с эмоциональной и физической усталостью, когда до отпуска еще далеко?
Сюжет
Тюмень

1. Что такое флоатинг и чем он полезен?

Представьте, что вы находитесь в пространстве, в котором не действуют законы гравитации. Тело подчиняется невесомости и легко адаптируется к созданным условиям - оно полностью расслабляется. В кромешной темноте и абсолютной тишине - сознание успокаивается и отключается от мыслей и проблем.

Флоатинг – это водная процедура, основанная на эффекте сенсорной депривации т.е. процедура направлена на то, что бы изолировать вас от воздействия внешнего мира.

В салоне сенсорной депривации FLOATING, сеанс релаксации проходит в специально оборудованной для флоатинга камере производства «Miracle», которая наполнена насыщенным раствором соли Эпсома, обладающей целым рядом полезных качеств: она не только благоприятно воздействует на кожу, но и выводит токсины из организма.

За счет высокой плотности соляного раствора вы не тонете, а находитесь на поверхности воды, как в мертвом море. Комфортный температурный режим, позволяет не замечать разницу между телом и водой. Флоат-камера не проницаема для звука и света. Все это в совокупности создает ощущение космоса и полной релаксации. Но если вас смущает отсутствие света и звуков, то в камере «Miracle» предусмотрено включение или отключение подсветки, по желанию можно послушать даже медативную музыку.

Учеными доказано, что сила гравитацииодна из главных причин физического напряжения. Флоат-камера позволяет на время «отключить» эту силу, что позволяет за короткое время полностью расслабиться и восстановиться после физических и эмоциональных нагрузок, ускорить процесс реабилитации после болезней и травм.

Чем полезен флоатинг?

Процедура флоатинга за очень короткое время дает возможность организму восстановить свои жизненные силы. Эффект достигается за счет полного расслабления: в состоянии абсолютного физического покоя - мыслительная деятельность сокращается, наступает фаза неглубокого сна, когда еще не спишь, но уже и не бодрствуешь. После такого отдыха происходит очень мощный возврат жизненных ресурсов.

Кроме того, флоатинг показан при болезнях суставов, так как разгружается опорно-двигательный аппарат. Состояние невесомости позволяет ослабить и мышечное напряжение.

Длительность процедуры

Процедура флоатинга длится 1 час. Это рекомендуемое время. Но можно и больше, здесь строгих ограничений нет. Соляной раствор, который заполняет флоат-камеру благотворно действует на кожу и волосы, дает ощутимый эффект лимфодренажа и детокса.

Как часто можно ходить на флоатинг?

На сеансы флоатинга - нет ограничений. Его можно посещать так часто, как возникает необходимость в отдыхе и восстановлении. Можно посетить один сеанс, а можно запланировать курс.

Например, спортсмены могут посещать флоат- камеру после каждой интенсивной тренировки, когда нужно снять мышечное напряжение, трудоголики снимают стресс время от времени, а беременные предпочитают регулярные процедуры.

2. Кому поможет флоатинг?

В первую очередь, процедура во флоат-камере лучше всех справляется со стрессом и усталостью, поэтому однозначно рекомендуется трудоголикам и всем тем, кому необходим отдых после активной физической и умственной деятельности.

Кроме того, на протяжении многих лет учеными из разных стран были проведены исследования, которые доказали, что флоатинг оказывает терапевтическое и восстановительное воздействие при многих заболеваниях и травмах.

- Усиление иммунной системы;

- Нормализация артериального давления и уровня гормона кортизола;

- При лечении ревматоидного артрита и остеоартрита;

- Снижение болевого синдрома;

- Лечение острых болей в спине;

- Облегчение симптомов ПМС и при лечении бесплодия у женщин;

- Помощь при лечение зависимости от табакокурения и ожирения;

- Депрессивные состояния, приступы раздражительности;

- Помощь при снятии головных и мышечных болях.

Также, было подтверждено положительное воздействие сеансов во флоат-камере на скорость запоминания и мышления, что повышает общий уровень обучаемости.

3. Флоатинг при бесплодии и во время беременности

Флоатинг - самая сильная известная техника снятия напряжения.

Возможность достигнуть расслабления замечательна сама по себе и, конечно, принесет пользу вашему организму. Если напряжение - основная причина проблем с зачатием, то флоатинг- действительно лучшее лечение.

Сеансы флоатинга принесут пользу не только при естественном зачатии, но и при ЭКО. Учеными доказана связь между стрессом и успехом ЭКО, так какстресс и беспокойство перед циклом вызывают низкие показатели беременности.

Для лечения бесплодия рекомендуется курс из десяти сеансов в месяц.

Беременность.

Многие женщины считают, что практически невозможно во время беременности испытывать состояние комфорта. Флоат-терапия становится все более и более популярной у беременных женщин, потому что она предлагает такое облегчение сильной боли, которое они не могут получить нигде больше.

Входя в невесомую окружающую среду, весь вес и напряжение снимаются с тела. Когда Ваше тело покоится в резервуаре плавания, оно испытывает такие же ощущения, какие ребенок испытывает в матке. Отражая опыт ребенка, многие женщины находят, что плавание позволяет им углублять свою связь с ребенком, и эмоционально и физически.

Во время флоатинга уменьшаются боли, которые испытывают все беременные, поскольку женщина получает ощущение спокойствия и комфорта. Давление ребенка на органы матери уменьшено, позволяя матери действительно покоиться и даже спать.

Флоатинг приносит много пользы для физического и психического здоровья беременных женщин. После процедуры флоатинга хорошее настроение сохраняется в течение недели, и это помогает избежать многих неприятностей, в том числе невынашивания беременности и длительного нахождения в стационаре.

Всего лишь 1 сеанс флоатинга в неделю без усилий сделает вашу беременность приятнее и безопаснее.

Молодые мамы.

В постродовой период часто женщин беспокоит депрессия, эмоциональная подавленность, физическая усталость, нарушение сна. Опытным путем доказано, что постродовая депрессия снимается после нескольких сеансов флоатинга. Благодаря флоатингу все системы органов работают в норме и, как следствие, улучшается выработка молока. Выброс большого количества эндорфинов – гормонов счастья, улучшает настроение кормящей матери. Позитивный настрой передается от матери к ребенку. Также, флоатинг позволяет быстро восстановиться молодым матерям после бессонных ночей ухода за ребенком.

4. Флоатинг в спорте

Профессиональные спортсмены всего мира и олимпийские сборные некоторых стран давно включили флоатинг в программу своих тренировок и это неудивительно. Вырастает эффективность и результат тренировок по следующим причинам:

- благодаря тотальному расслаблению «мышечного панциря» в мышцах улучшается кровообращение, что способствует быстрому восстановлению после нагрузок и травм, наращиванию мышечной массы;

- английская горькая соль Эпсома, из мышц спортсменов фантастически быстро выводит молочную кислоту, тем самым, купируя болевой синдром после напряженных тренировок и колоссальных нагрузок, которых немало в профессиональном спорте.

В результате - спортсмены экономят время на восстановлении - для получения ожидаемого эффекта достаточно одночасового сеанса.

Третий аспект, немаловажный для спортсменов – визуализация побед и достижений. Сейчас существует масса техник работы с подсознанием: визуализация, НЛП, гипноз, медитация. Находясь во флоатарии, спортсмен пребывает наедине с самим собой, что позволяет ему легко сосредоточиться и творчески подойти к этим техникам. А благодаря гармоничной работе обоих полушарий мозга, эффективность этих методов возрастает в десятки раз.Атлеты, которые используют флоатинг вместе с методами визуализации, достигают быстрого улучшения своих спортивных достижений.

Эксперты от спортивных и медицинских учреждений провели большое исследование с участием спортсменов. Полученные результаты позволяют утверждать, что час в резервуаре плавания, используя визуализацию и образы лучше, чем 10 часов монотонной тренировки.

5. Заболевания, для лечения которых применяется флоат-терапия

Заболевания мышц, костей и ревматические проблемы.

Главная польза от флоатинг-терапии при лечении заболеваний мышц и костей – это освобождение тела от воздействия сил гравитации, которое пациент испытывает во флоат-камере. Благодаря этому пациент расслабляется, увеличиваются межсуставные пространства, за счет чего улучшается кровообращение, а в итоге - и состояние пораженных суставов. Это относится к таким заболеваниям, как ревматоидный артрит, травмы, а также хронические заболевания дегенеративного характера, такие, как остеоартрит. Хронические и острые боли в шее и нижнем отделе позвоночника обычно существенно уменьшаются за счет снятия накопленного мышечного напряжения и усиления подачи крови к пораженным участкам. Это помогает при лечении таких заболеваний, как фибромиалгия, тендинит, бурсит и т.д.

Сердечно-сосудистые заболевания.

Флоатинг-терапия поможет пациентам с заболеваниями сердца – нагрузка на желудочки снизится в связи со снижением системного артериального давления и потребления кислорода.

Снятие напряжения.

Люди, ведущие изматывающий образ жизни, подвержены риску повышения артериального давления. Что рано или поздно может привести к инсульту, инфаркту и атеросклерозу. Флоатинг может способствовать немедленному снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений, а регулярное использование флоат-терапии позволит поддерживать это состояние.

Современные исследования явственно доказали наличие взаимосвязи между высоким уровнем стресса и ослаблением иммунной системы. Флоат-терапия очень полезна в таких случаях, поскольку глубокое расслабление, достигаемое пациентами, снимает стресс, помогает справиться с хронической болью и депрессией, естественным образом усиливая иммунную систему как на клеточном, так и на гуморальном уровне.

Заболевания пищеварительного тракта.

При лечении некоторых заболеваний пищеварительного тракта, связанных с высоким уровнем стресса такие, как дуоденальная язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки и синдром раздраженной толстой кишки, так же может помочь флоат-терапия.

Снижение веса.

Флоат-камера является эффективным инструментом в программе снижения веса, а также при лечении зависимостей. Ученые считают, что флоатинг эффективен в борьбе с лишним весом и с зависимостями благодаря тому, что он положительно влияет на выработку эндорфинов.

Кроме всего перечисленного, сеансы во флоат-камере рекомендуются при профилактике рака молочной железы, лечении фибромиалгии, сколиоза, сахарного диабета, невралгии и др.

Флоат-камера является эффективным инструментом для само-мотивации:

  • устраняет все внешние раздражители, чтобы вы могли сосредоточиться на себе самом;
  • позволяет достичь очень глубокой релаксации, чтобы вы были открыты для предложений и позитивного отношения и мыслей;
  • в вашем теле происходят химические изменения, благодаря которым ваши мысли проясняются, улучшается память и способность справляться с проблемами.

Все необходимые рекомендации и противопоказания по прохождению сеансов во флоат-камере обязательно нужно уточнить у своего лечащего врача.

Восстановить свое здоровье и силы после стресса и боли вы можете в салоне сенсорной депривации «FLOATING». После процедуры - вкусная чайная церемония еще больше укрепит хорошее настроение, а поддержать водный баланс кожи помогут специальные косметические средства, которые подберут для вас наши специалисты.

Салон сенсорной депривации «FLOATING»:

г. Тюмень

ул. Прокопия Артамонова, дом 9/11

Записаться на сеанс флоатинга: +7 (3452) 70-33-77

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