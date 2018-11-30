Флоатинг – восстановление после стресса и боли

Представьте, что вы находитесь в пространстве, в котором не действуют законы гравитации. Тело подчиняется невесомости и легко адаптируется к созданным условиям - оно полностью расслабляется. В кромешной темноте и абсолютной тишине - сознание успокаивается и отключается от мыслей и проблем.
Флоатинг – это водная процедура, основанная на эффекте сенсорной депривации т.е. процедура направлена на то, что бы изолировать вас от воздействия внешнего мира.
В салоне сенсорной депривации FLOATING, сеанс релаксации проходит в специально оборудованной для флоатинга камере производства «Miracle», которая наполнена насыщенным раствором соли Эпсома, обладающей целым рядом полезных качеств: она не только благоприятно воздействует на кожу, но и выводит токсины из организма.
За счет высокой плотности соляного раствора вы не тонете, а находитесь на поверхности воды, как в мертвом море. Комфортный температурный режим, позволяет не замечать разницу между телом и водой. Флоат-камера не проницаема для звука и света. Все это в совокупности создает ощущение космоса и полной релаксации. Но если вас смущает отсутствие света и звуков, то в камере «Miracle» предусмотрено включение или отключение подсветки, по желанию можно послушать даже медативную музыку.
Учеными доказано, что сила гравитации — одна из главных причин физического напряжения. Флоат-камера позволяет на время «отключить» эту силу, что позволяет за короткое время полностью расслабиться и восстановиться после физических и эмоциональных нагрузок, ускорить процесс реабилитации после болезней и травм.
Чем полезен флоатинг?
Процедура флоатинга за очень короткое время дает возможность организму восстановить свои жизненные силы. Эффект достигается за счет полного расслабления: в состоянии абсолютного физического покоя - мыслительная деятельность сокращается, наступает фаза неглубокого сна, когда еще не спишь, но уже и не бодрствуешь. После такого отдыха происходит очень мощный возврат жизненных ресурсов.
Кроме того, флоатинг показан при болезнях суставов, так как разгружается опорно-двигательный аппарат. Состояние невесомости позволяет ослабить и мышечное напряжение.
Длительность процедуры
Процедура флоатинга длится 1 час. Это рекомендуемое время. Но можно и больше, здесь строгих ограничений нет. Соляной раствор, который заполняет флоат-камеру благотворно действует на кожу и волосы, дает ощутимый эффект лимфодренажа и детокса.
Как часто можно ходить на флоатинг?
На сеансы флоатинга - нет ограничений. Его можно посещать так часто, как возникает необходимость в отдыхе и восстановлении. Можно посетить один сеанс, а можно запланировать курс.
Например, спортсмены могут посещать флоат- камеру после каждой интенсивной тренировки, когда нужно снять мышечное напряжение, трудоголики снимают стресс время от времени, а беременные предпочитают регулярные процедуры.
В первую очередь, процедура во флоат-камере лучше всех справляется со стрессом и усталостью, поэтому однозначно рекомендуется трудоголикам и всем тем, кому необходим отдых после активной физической и умственной деятельности.
Кроме того, на протяжении многих лет учеными из разных стран были проведены исследования, которые доказали, что флоатинг оказывает терапевтическое и восстановительное воздействие при многих заболеваниях и травмах.
- Усиление иммунной системы;
- Нормализация артериального давления и уровня гормона кортизола;
- При лечении ревматоидного артрита и остеоартрита;
- Снижение болевого синдрома;
- Лечение острых болей в спине;
- Облегчение симптомов ПМС и при лечении бесплодия у женщин;
- Помощь при лечение зависимости от табакокурения и ожирения;
- Депрессивные состояния, приступы раздражительности;
- Помощь при снятии головных и мышечных болях.
Также, было подтверждено положительное воздействие сеансов во флоат-камере на скорость запоминания и мышления, что повышает общий уровень обучаемости.
Флоатинг - самая сильная известная техника снятия напряжения.
Возможность достигнуть расслабления замечательна сама по себе и, конечно, принесет пользу вашему организму. Если напряжение - основная причина проблем с зачатием, то флоатинг- действительно лучшее лечение.
Сеансы флоатинга принесут пользу не только при естественном зачатии, но и при ЭКО. Учеными доказана связь между стрессом и успехом ЭКО, так какстресс и беспокойство перед циклом вызывают низкие показатели беременности.
Для лечения бесплодия рекомендуется курс из десяти сеансов в месяц.
Беременность.
Многие женщины считают, что практически невозможно во время беременности испытывать состояние комфорта. Флоат-терапия становится все более и более популярной у беременных женщин, потому что она предлагает такое облегчение сильной боли, которое они не могут получить нигде больше.
Входя в невесомую окружающую среду, весь вес и напряжение снимаются с тела. Когда Ваше тело покоится в резервуаре плавания, оно испытывает такие же ощущения, какие ребенок испытывает в матке. Отражая опыт ребенка, многие женщины находят, что плавание позволяет им углублять свою связь с ребенком, и эмоционально и физически.
Во время флоатинга уменьшаются боли, которые испытывают все беременные, поскольку женщина получает ощущение спокойствия и комфорта. Давление ребенка на органы матери уменьшено, позволяя матери действительно покоиться и даже спать.
Флоатинг приносит много пользы для физического и психического здоровья беременных женщин. После процедуры флоатинга хорошее настроение сохраняется в течение недели, и это помогает избежать многих неприятностей, в том числе невынашивания беременности и длительного нахождения в стационаре.
Всего лишь 1 сеанс флоатинга в неделю без усилий сделает вашу беременность приятнее и безопаснее.
Молодые мамы.
В постродовой период часто женщин беспокоит депрессия, эмоциональная подавленность, физическая усталость, нарушение сна. Опытным путем доказано, что постродовая депрессия снимается после нескольких сеансов флоатинга. Благодаря флоатингу все системы органов работают в норме и, как следствие, улучшается выработка молока. Выброс большого количества эндорфинов – гормонов счастья, улучшает настроение кормящей матери. Позитивный настрой передается от матери к ребенку. Также, флоатинг позволяет быстро восстановиться молодым матерям после бессонных ночей ухода за ребенком.
Профессиональные спортсмены всего мира и олимпийские сборные некоторых стран давно включили флоатинг в программу своих тренировок и это неудивительно. Вырастает эффективность и результат тренировок по следующим причинам:
- благодаря тотальному расслаблению «мышечного панциря» в мышцах улучшается кровообращение, что способствует быстрому восстановлению после нагрузок и травм, наращиванию мышечной массы;
- английская горькая соль Эпсома, из мышц спортсменов фантастически быстро выводит молочную кислоту, тем самым, купируя болевой синдром после напряженных тренировок и колоссальных нагрузок, которых немало в профессиональном спорте.
В результате - спортсмены экономят время на восстановлении - для получения ожидаемого эффекта достаточно одночасового сеанса.
Третий аспект, немаловажный для спортсменов – визуализация побед и достижений. Сейчас существует масса техник работы с подсознанием: визуализация, НЛП, гипноз, медитация. Находясь во флоатарии, спортсмен пребывает наедине с самим собой, что позволяет ему легко сосредоточиться и творчески подойти к этим техникам. А благодаря гармоничной работе обоих полушарий мозга, эффективность этих методов возрастает в десятки раз.Атлеты, которые используют флоатинг вместе с методами визуализации, достигают быстрого улучшения своих спортивных достижений.
Эксперты от спортивных и медицинских учреждений провели большое исследование с участием спортсменов. Полученные результаты позволяют утверждать, что час в резервуаре плавания, используя визуализацию и образы лучше, чем 10 часов монотонной тренировки.
Заболевания мышц, костей и ревматические проблемы.
Главная польза от флоатинг-терапии при лечении заболеваний мышц и костей – это освобождение тела от воздействия сил гравитации, которое пациент испытывает во флоат-камере. Благодаря этому пациент расслабляется, увеличиваются межсуставные пространства, за счет чего улучшается кровообращение, а в итоге - и состояние пораженных суставов. Это относится к таким заболеваниям, как ревматоидный артрит, травмы, а также хронические заболевания дегенеративного характера, такие, как остеоартрит. Хронические и острые боли в шее и нижнем отделе позвоночника обычно существенно уменьшаются за счет снятия накопленного мышечного напряжения и усиления подачи крови к пораженным участкам. Это помогает при лечении таких заболеваний, как фибромиалгия, тендинит, бурсит и т.д.
Сердечно-сосудистые заболевания.
Флоатинг-терапия поможет пациентам с заболеваниями сердца – нагрузка на желудочки снизится в связи со снижением системного артериального давления и потребления кислорода.
Снятие напряжения.
Люди, ведущие изматывающий образ жизни, подвержены риску повышения артериального давления. Что рано или поздно может привести к инсульту, инфаркту и атеросклерозу. Флоатинг может способствовать немедленному снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений, а регулярное использование флоат-терапии позволит поддерживать это состояние.
Современные исследования явственно доказали наличие взаимосвязи между высоким уровнем стресса и ослаблением иммунной системы. Флоат-терапия очень полезна в таких случаях, поскольку глубокое расслабление, достигаемое пациентами, снимает стресс, помогает справиться с хронической болью и депрессией, естественным образом усиливая иммунную систему как на клеточном, так и на гуморальном уровне.
Заболевания пищеварительного тракта.
При лечении некоторых заболеваний пищеварительного тракта, связанных с высоким уровнем стресса такие, как дуоденальная язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки и синдром раздраженной толстой кишки, так же может помочь флоат-терапия.
Снижение веса.
Флоат-камера является эффективным инструментом в программе снижения веса, а также при лечении зависимостей. Ученые считают, что флоатинг эффективен в борьбе с лишним весом и с зависимостями благодаря тому, что он положительно влияет на выработку эндорфинов.
Кроме всего перечисленного, сеансы во флоат-камере рекомендуются при профилактике рака молочной железы, лечении фибромиалгии, сколиоза, сахарного диабета, невралгии и др.
Флоат-камера является эффективным инструментом для само-мотивации:
Все необходимые рекомендации и противопоказания по прохождению сеансов во флоат-камере обязательно нужно уточнить у своего лечащего врача.
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