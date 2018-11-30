Флоатинг – восстановление после стресса и боли

Главная польза от флоатинг-терапии при лечении заболеваний мышц и костей – это освобождение тела от воздействия сил гравитации, которое пациент испытывает во флоат-камере. Благодаря этому пациент расслабляется, увеличиваются межсуставные пространства, за счет чего улучшается кровообращение, а в итоге - и состояние пораженных суставов. Это относится к таким заболеваниям, как ревматоидный артрит, травмы, а также хронические заболевания дегенеративного характера, такие, как остеоартрит. Хронические и острые боли в шее и нижнем отделе позвоночника обычно существенно уменьшаются за счет снятия накопленного мышечного напряжения и усиления подачи крови к пораженным участкам. Это помогает при лечении таких заболеваний, как фибромиалгия, тендинит, бурсит и т.д.