До 30% молодых людей России хотели бы уехать из страны

Согласно опросу Ромир, 88% граждан РФ не планируют уезжать из страны. В 2012 году данный показатель составил 64%. В 2015 году о «не желающих покидать Россию» заявило 92% респондентов.
Отмечается, что среди желающих выехать за рубеж больше всего молодых людей – 27% опрошенных от 18 до 24 лет. Большинство из них хотели переехать в Германию, Италию или Испанию.
Комментируя результаты опроса президент холдинга Ромир заявил, что "давление на Россию на международной арене сплотило наших сограждан", однако замечает, что "патриотическое воспитание граждан" плохо воспитывает молодежь.
До 13% опрошенных рассматривают возможность переезда в США и Канаду. Еще 6% респондентов предпочли бы одну из стран Азии.
Стоит отметить, что похожие цифры опубликовал ВЦИОМ в середине 2018 года. По мнению экспертов до 31% молодых людей от 18 до 24 лет рассматривают возможность переезда из страны. В 2014-2017 годах данный показатель был в пределах от 21 до 26%.