До 30% молодых людей России хотели бы уехать из страны

Стоит отметить, что похожие цифры опубликовал ВЦИОМ в середине 2018 года. По мнению экспертов до 31% молодых людей от 18 до 24 лет рассматривают возможность переезда из страны. В 2014-2017 годах данный показатель был в пределах от 21 до 26%.