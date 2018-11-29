В Тюменской области отмечен рост экспорта древесины и химической продукции

В октябре 2018 года в регионе отмечен рост в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств на 10%. В агропромышленном комплексе области на 5% выросло производство пищевых продуктов. Увеличился выпуск лекарств, химической продукции и бензина.