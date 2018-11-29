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В Тюменской области отмечен рост экспорта древесины и химической продукции

29 ноября 2018, 14:30
Фото: flickr.com
По данным таможни с начала текущего года экспорт тюменских товаров увеличился на 15,3%. На данный момент его величина составила почти 2,5 млрд долларов.

Общие поставки в страны СНГ составили 240 000 000 долларов, увеличившись на 20,5% по сравнению с показателями 2017 года. Поставки товаров в страны дальнего зарубежья выросли до 2,2 млрд долларов.

Отмечается, что наибольшую динамику роста составили товары химической промышленности – рост на 26%. На 4% увеличились поставки древесины и целлюлозы. Основной экспорт Тюменской области приходится на Нидерланды, Францию, Швецию, Великобританию.

В октябре 2018 года в регионе отмечен рост в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств на 10%. В агропромышленном комплексе области на 5% выросло производство пищевых продуктов. Увеличился выпуск лекарств, химической продукции и бензина.

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#Новости#Экспорт#Тюменская область#Александр Мязин#Экономика
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