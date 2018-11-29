В Тюменской области отмечен рост экспорта древесины и химической продукции

Общие поставки в страны СНГ составили 240 000 000 долларов, увеличившись на 20,5% по сравнению с показателями 2017 года. Поставки товаров в страны дальнего зарубежья выросли до 2,2 млрд долларов.
Отмечается, что наибольшую динамику роста составили товары химической промышленности – рост на 26%. На 4% увеличились поставки древесины и целлюлозы. Основной экспорт Тюменской области приходится на Нидерланды, Францию, Швецию, Великобританию.
В октябре 2018 года в регионе отмечен рост в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств на 10%. В агропромышленном комплексе области на 5% выросло производство пищевых продуктов. Увеличился выпуск лекарств, химической продукции и бензина.