В тюменской области на 10% вырос индекс промышленного производства

Самый значительный рост индекса промышленного производства был зафиксирован в производстве контрольно-измерительной аппаратуры (почти 213%), в области добычи полезных ископаемых рост составит 132,5%.
Положительную динамику продемонстрировали и производители химических продуктов, а также аграрный комплекс Тюменской области, заводы по производству генераторов, оптических изделий, производители лекарственных средств, компьютеров.
С начала года по октябрь индекс промышленного производства региона составил почти 110%. Рост по этому показателю в области отмечается ежегодно начиная с 2008 года.
Власти области обещают поддерживать положительную динамику и в будущем, для этого в Тюменскую область будут привлекаться инвестиции, в том числе и частные, также будет проведен целый комплекс необходимых мер.