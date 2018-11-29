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В тюменской области на 10% вырос индекс промышленного производства

29 ноября 2018, 05:30
Фото: pixabay.com
С начала текущего года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 10%.
Сюжет
Тюмень

Самый значительный рост индекса промышленного производства был зафиксирован в производстве контрольно-измерительной аппаратуры (почти 213%), в области добычи полезных ископаемых рост составит 132,5%.

Положительную динамику продемонстрировали и производители химических продуктов, а также аграрный комплекс Тюменской области, заводы по производству генераторов, оптических изделий, производители лекарственных средств, компьютеров.

С начала года по октябрь индекс промышленного производства региона составил почти 110%. Рост по этому показателю в области отмечается ежегодно начиная с 2008 года.

Власти области обещают поддерживать положительную динамику и в будущем, для этого в Тюменскую область будут привлекаться инвестиции, в том числе и частные, также будет проведен целый комплекс необходимых мер.

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#Новости#Тюменская область#Индекс промышленного производства#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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