В России выпустили первую виртуальную кредитную карту

Карта выпускается с применением технологии токенизации Mastercard. 16-значная комбинация цифр привязана к конкретному смартфону и блокирует транзакции с других устройств. Стоит отметить, что разработка "не спасет" от перевода денег на реквизиты мошенников, если вы сами это сделаете. Однако, зная реквизиты карты и секретный код, произвести платеж с другого устройства будет невозможно.