В России выпустили первую виртуальную кредитную карту

Карта выпускается с применением технологии токенизации Mastercard. 16-значная комбинация цифр привязана к конкретному смартфону и блокирует транзакции с других устройств. Стоит отметить, что разработка "не спасет" от перевода денег на реквизиты мошенников, если вы сами это сделаете. Однако, зная реквизиты карты и секретный код, произвести платеж с другого устройства будет невозможно.
Карта «МТС Кредит Онлайн» оформляется через мобильное приложение или на сайте корпорации. Сообщается, что новая система оформления позволит активировать карту в течение 2 минут. Для безопасности клиенту нужно подтвердить свои действия вводом SMS-кода.
Эксперты Mastercard заявляют, что на данный момент российский рынок является одним из самых восприимчивых в области ИТ. Все больше клиентов обращают внимание на доступность работы сервисов и их безопасность.
Отмечается, что виртуальная карта может быть добавлена в сервисы Apple Pay и Samsung Pay. Это позволит производить бесконтактную оплату в магазинах через мобильный телефон или для покупок в онлайн-приложениях. Более того, при недостатке денежных средств абонент сможет воспользоваться кредитом, лимит которого будет одобрен заранее.