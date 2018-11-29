В прокуратуре Тюменской области обсудили сроки сдачи проблемных домов

На данный момент ООО «Компания «Столицстрой» готовится к сдаче жилого дома в Тобольске, ООО «ЭкоДом Продакшн» построило несколько малоэтажных домов в Тюмени.
В заседании рабочей группы приняли участие Сергей Шустов, Сергей Бауэр, Владимир Мазур и представители строительных компаний области. Специалисты отметили, что долгое строительство жилого дома в Тобольске было связанно с увеличением этажности объекта.
Представители ООО «ЭкоДом Продакшн» отметили, что сроки окончания строительства домов ГП-3, ГП-4, ГП-5 были изменены на более позднюю дату – 2 квартал 2019 года.
В отношении директора ООО «УКС» сотрудники МВД возбудили уголовное дело в ч. 2 ст. 203 УК РФ. Организация не выполнила свои обязательства по строительству многоквартирного дома в поселке Винзили. Ситуация находится на контроле прокуратуры региона.