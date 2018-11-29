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В прокуратуре Тюменской области обсудили сроки сдачи проблемных домов

29 ноября 2018, 10:29
Фото: flickr.com
Прокуратура Тюменской области провела заседание в рамках обсуждения правонарушений в сфере долевого строительства. Отмечается, что за последнее время в регионе закончено возведение нескольких жилых домов.
Сюжет
Тюмень

На данный момент ООО «Компания «Столицстрой» готовится к сдаче жилого дома в Тобольске, ООО «ЭкоДом Продакшн» построило несколько малоэтажных домов в Тюмени.

В заседании рабочей группы приняли участие Сергей Шустов, Сергей Бауэр, Владимир Мазур и представители строительных компаний области. Специалисты отметили, что долгое строительство жилого дома в Тобольске было связанно с увеличением этажности объекта.

Представители ООО «ЭкоДом Продакшн» отметили, что сроки окончания строительства домов ГП-3, ГП-4, ГП-5 были изменены на более позднюю дату – 2 квартал 2019 года.

В отношении директора ООО «УКС» сотрудники МВД возбудили уголовное дело в ч. 2 ст. 203 УК РФ. Организация не выполнила свои обязательства по строительству многоквартирного дома в поселке Винзили. Ситуация находится на контроле прокуратуры региона.

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