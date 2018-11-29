В прокуратуре Тюменской области обсудили сроки сдачи проблемных домов

В отношении директора ООО «УКС» сотрудники МВД возбудили уголовное дело в ч. 2 ст. 203 УК РФ. Организация не выполнила свои обязательства по строительству многоквартирного дома в поселке Винзили. Ситуация находится на контроле прокуратуры региона.