Тюменские депутаты приняли бюджет областной столицы на 2019 года

Бюджет Тюмени на следующий год приняли всего за 16 минут, с запланированными расходами согласились почти все парламентарии, однако депутат Сергей Пыхалов заявил в ходе заседания, что можно было бы снизить траты на набережную, сообщает корреспондент «Нашего Города».