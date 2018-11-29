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Тюменские депутаты приняли бюджет областной столицы на 2019 года

29 ноября 2018, 07:00
Фото: pixabay.com
В тюменской гордуме прошло рассмотрение и последующее принятие бюджета областной столицы на следующий год. Большая часть денег казны пойдет на образование и дороги.
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Бюджет

Расходы бюджета областной столицы в следующем году составят 25,3 млрд рублей, из которых 11,3 млрд рублей потратят на систему образования (детские сады и школы), 10 млрд рублей направят на строительство новых и ремонт уже существующих дорог.

Бюджет Тюмени на следующий год приняли всего за 16 минут, с запланированными расходами согласились почти все парламентарии, однако депутат Сергей Пыхалов заявил в ходе заседания, что можно было бы снизить траты на набережную, сообщает корреспондент «Нашего Города».

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#Новости#Тюменская область#Бюджет#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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