Тюменские депутаты приняли бюджет областной столицы на 2019 года

Расходы бюджета областной столицы в следующем году составят 25,3 млрд рублей, из которых 11,3 млрд рублей потратят на систему образования (детские сады и школы), 10 млрд рублей направят на строительство новых и ремонт уже существующих дорог.
Бюджет Тюмени на следующий год приняли всего за 16 минут, с запланированными расходами согласились почти все парламентарии, однако депутат Сергей Пыхалов заявил в ходе заседания, что можно было бы снизить траты на набережную, сообщает корреспондент «Нашего Города».