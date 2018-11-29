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Тюменская прокуратура помогла инвалидам получить компенсацию за потраченные средства

29 ноября 2018, 06:30
Фото: pixabay.com
12 родителей детей-инвалидов Тюменской области получили компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации только после вмешательства прокуратуры.
Сюжет
Тюмень

По данным ведомства, матери ребенка-инвалида, которая на свои деньги приобрела ортопедическую обувь для своего ребенка и подала соответствующее заявление на компенсацию затраченных средств в филиал №1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования - так и не выплатили деньги, несмотря на то, что по закону это необходимо делать в течение месяца с даты принятия всех необходимых документов.

Тюменка пожаловалась на это в прокуратуру области, которая в ходе разбирательства выявила еще 11 подобных случаев. В связи с этим ведомство возбудило в отношении директора филиала административное дело, после чего родителям детей-инвалидов было выплачено более 100 тысяч рублей в счет возмещения расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

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