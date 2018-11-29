Тюменская прокуратура помогла инвалидам получить компенсацию за потраченные средства

По данным ведомства, матери ребенка-инвалида, которая на свои деньги приобрела ортопедическую обувь для своего ребенка и подала соответствующее заявление на компенсацию затраченных средств в филиал №1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования - так и не выплатили деньги, несмотря на то, что по закону это необходимо делать в течение месяца с даты принятия всех необходимых документов.