«Прозрачно и надежно» - русский форекс контролирует Центробанк

Здесь можно открыть счет с минимальной суммой и будут доступны дробные лоты (это мини-лоты (0,1 лота) и микро-лоты (0,01 лота) на рынке Форекс; дробные лоты позволяют использовать в сделке любую сумму от общего объема средств на депозите, а также использовать в торговле неполное закрытие сделки. – Ред.). Такое не везде встретишь. В зарубежных компаниях бывает так, что только при $10 000 на торговом счете дробные лоты дают, а потом и их убирают.