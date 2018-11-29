«Прозрачно и надежно» - русский форекс контролирует Центробанк

Кто приходит зарабатывать на Форекс? Можно ли работать на валютном рынке без финансовых потерь? И есть ли отличия заработка на бирже от игры в казино?
На эти вопросы ответили клиенты компании «Телетрейд Групп» - сестры Марина и Ирина Шероновы.
Форекс - это не казино, а применение своих знаний.
Как вы приняли решение - прийти на Форекс?
Много возможностей. Люди приходят на Форекс, потому что это очень прибыльно. На валютах за один день можно наторговать приличный месячный заработок. На Форексе у нас нет начальства, нет руководителя. Нужно контролировать ситуацию: точно войти в сделку и вовремя её закрыть.
Главное, – дисциплина, тактика, логика.
Какой у вас стаж на финансовом рынке?
Почти восемь лет. Раньше работали с иностранными компаниями. Теперь с российским форекс-дилером.
Неудачные сделки на финансовом рынке бывают у всех без исключения. И они многих обескураживают. Почему вы не разочаровались в рынке?
Мы работаем по своей методике, тщательно планируем сделки. Используем тенденциальную планиметрию, волны Эллиотта, линии Фибоначчи, стохастик и дополнительно – графические фигуры.
Перед тем, как войти в сделку, ищем предпосылки, смотрим уровни поддержки, сопротивления, есть ли коррекция или импульс, в какой волне находится график цены. Всегда работаем только по тренду.
У вас совсем минусов не бывает?
Нет, почему, бывают иногда. Но ведь есть мани-менеджмент. Нужно правильно выставлять стоп-лоссы, тейк-профиты. У многих минусы от того, что не выставляют приказы вообще или неправильно. Очень неприятно, когда сделка с минусом закрывается.
У нас все по торговому плану. Ведём торговый дневник: на основании чего мы встали в сделку, почему её закрыли. Каждую сделку мы можем обосновать. Мы планируем сделки, чтобы у нас минусов практически не было.
Надо анализировать свои ошибки и больше их не повторять.
А как это планирование происходит?
Утром анализируем по десять сделок. Потом сверяем: совпали или не совпали мнения. После делаем технический чертеж и выставляем приказы. Сколько планируем заработать минимально, максимально, среднесрочно, долгосрочно. Всё это просчитываем. Это технология. Иначе ничего не будет работать. Это все равно, что машиной управлять.
Почему вы приняли такое решение – торговать через российского форекс-дилера?
Здесь всё чётко, понятно. Есть лицензия Центрального банка. Компания работает под надзором регулятора и подчиняется российским законам.
Телетрейд Групп – член Ассоциации форекс-дилеров и гарантирует своим клиентам защиту средств. Если происходит потеря средств не по вине клиента, то из компенсационного фонда клиенту форекс-дилера выплачивается вся сумма.
Также – система номинальных счетов, на которых хранятся денежные средства клиентов Телетрейд Групп. Мы уверены, что наши средства в надежном месте. Их никуда не выводят.
У вас уже большой опыт торговли на Форексе, почему выбрали именно Телетрейд Групп?
Широкий спектр валютных пар – двадцать восемь. У других, к примеру, не больше двадцати. В Телетрейде торгуем всеми валютными парами. Используем и прямые котировки, и обратные, и кроссы. Если бы в Телетрейд Групп было золото, мы бы с удовольствием использовали и его. Но те инструменты, которые есть, нам нравятся. Всё устраивает.
Здесь можно открыть счет с минимальной суммой и будут доступны дробные лоты (это мини-лоты (0,1 лота) и микро-лоты (0,01 лота) на рынке Форекс; дробные лоты позволяют использовать в сделке любую сумму от общего объема средств на депозите, а также использовать в торговле неполное закрытие сделки. – Ред.). Такое не везде встретишь. В зарубежных компаниях бывает так, что только при $10 000 на торговом счете дробные лоты дают, а потом и их убирают.
На ваш взгляд, объем средств на счете - это действительно важно для торговли?
Можно иметь маленький счет, можно большой. Маленький счет медленнее раскручивать. Дело не в этом. Главное, чтобы была методика и тактика торговли. Мы знаем людей: открыли счет на десять тысяч рублей, заключили пару сделок, получили минус и всё – «Это не работает!»
Нужна методика, тактика, логика, дисциплина…
Вы кроме торговли сейчас ничем не занимаетесь?
У нас есть небольшая подработка, но основной доход идет от торговли.
Расскажите немного о себе.
Мы родились на Урале, в Свердловской области. В школе учились хорошо, упор делали на математику, физику, готовились поступать в технический вуз. Ездили на олимпиады. Высшее образование получили по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работали в банковском секторе и на больших предприятиях.
Нас родители просто воспитывали:
Если можно сделать лучше, значит надо стараться сделать лучше; если что-то не получается, значит что-то неправильно делаете.
Иногда Форекс сравнивают с казино. Вы согласны с таким утверждением?
Нет, казино – это просто интуитивный подход, игра на удачу. А Форекс – это применение своих знаний и умений и получение прибыли. В Форексе надо головой поработать, чтобы хорошую сделку заключить. А так просто абы как поставить и сорвать куш не получится.