Прибыль «Россетей» растет три квартала подряд

За девять месяцев текущего года чистая прибыль группы компаний «Россети» по МСФО (LSE: RSTI) достигла 88,7 миллиардов рублей, что на 9,4% больше, чем за тот же период 2017 года. При этом выручка составила 719,6 миллиардов рублей, тогда как в прошлом году – 656,3 миллиарда рублей.

По данным «Новых известий», за три квартала 2018 года показатель EBITDA увеличился на 4% и достиг 222,1 миллиарда рублей. При этом объем чистых денежных средств, которые были получены от операционной деятельности, вырос на 13% и составил 156,3 миллиарда рублей. По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, к положительным результатам привела оптимизация бизнес-процессов на всех уровнях: начиная от производственной части и заканчивая сферой кредитно-финансовой политики. В 2018 году ключевые финансовые показатели компании неуклонно росли. В следующем году будет продолжена работа, направленная на повышение операционной эффективности. «Россети» продолжат проводить цифровую трансформацию, увеличивать производительность труда и бороться с коммерческими потерями. Полная отчетность компании опубликована на официальном сайте компании «Россети».