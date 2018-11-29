Общественники потребовали запретить размещение пивных в жилых домах

Общественники напоминают, что за последние несколько лет в стране резко возросло количество подобных заведений, владельцы которых маскируют их под различного рода общепиты. Также "Трезвую Россию" не устраивает, что подобные пивные и рюмочные находятся в шаговой доступности от мест проживания граждан.