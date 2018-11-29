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Общественники потребовали запретить размещение пивных в жилых домах

29 ноября 2018, 05:00
Фото: pixabay.com
Вице-премьер Татьяна Голикова получила письмо от общественников из "Трезвой России", в котором они просят запретить размещение рюмочных и пивных в жилых домах.

Общественники напоминают, что за последние несколько лет в стране резко возросло количество подобных заведений, владельцы которых маскируют их под различного рода общепиты. Также "Трезвую Россию" не устраивает, что подобные пивные и рюмочные находятся в шаговой доступности от мест проживания граждан.

Кроме того, по мнению общественников, рюмочные и пивные в жилых домах негативно влияют на режим тишины и криминогенность в обществе, также в подобных заведениях зачастую реализуется поддельный алкоголь низкого качества, который может оказать непоправимый вред здоровью граждан.

Все свои опасения общественники из "Трезвой России" изложили в письме, в котором попросили вице-премьера Татьяну Голикову запретить подобные заведения в жилых домах.

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