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Директор ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук покидает телеканал

29 ноября 2018, 14:00
Фото: flickr.com
Директор ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук 1 декабря 2018 года покинет телеканал. Сообщается, что его контракт на работу в организации не продлен.
Сюжет
Тюмень

По информации Znak.com, Омельчуку предложена стать советников регионального департамента ВГТРК в Москве. Между тем, решение о новом руководителе тюменского ГТРК еще не принято.

Анатолий Омельчук работал в системе телерадиовещания Тюменской области с 1987 года занимая место председателя комитета по радиовещанию и телевидению региона. С 1992 года — директор ФГУП ВГТРК «Регион-Тюмень». Является членом Союза журналистов. На его счету более 500 фильмов о Сибири. Общий стаж работы на телевиденье – более 30 лет. Является автором 40 книг прозы, поэзии, публицистики. Его работы печатаются в шести журналах РФ. Лауреат премии Союза журналистов России за 2004 год. Инициатор российских и межрегиональных телефестивалей.

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