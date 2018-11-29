Директор ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук покидает телеканал

Анатолий Омельчук работал в системе телерадиовещания Тюменской области с 1987 года занимая место председателя комитета по радиовещанию и телевидению региона. С 1992 года — директор ФГУП ВГТРК «Регион-Тюмень». Является членом Союза журналистов. На его счету более 500 фильмов о Сибири. Общий стаж работы на телевиденье – более 30 лет. Является автором 40 книг прозы, поэзии, публицистики. Его работы печатаются в шести журналах РФ. Лауреат премии Союза журналистов России за 2004 год. Инициатор российских и межрегиональных телефестивалей.