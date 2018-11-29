Чистая прибыль «Запсибкомбанка» за 9 месяцев превысила прошлогодние показатели

Чистая прибыль компании за этот период составила 1,988 млрд рублей, а в прошлом году этот показатель составлял 1,891 млрд рублей. Стоит отметить, что большая часть чистой прибыли 1,983 млрд рублей приходится на долю акционеров. Например, президента банка Дмитрия Горицкого. Он лично владеет 9,62% акций, а также является совладельцем 50% компании «Центр стратегического развития», которой принадлежит 9,34% акций «Запсибкомбанка». Остальными 50% «Центра стратегического развития» владеет Павел Якушев, сын экс-губернатора Тюменской области.