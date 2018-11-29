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Чистая прибыль «Запсибкомбанка» за 9 месяцев превысила прошлогодние показатели

29 ноября 2018, 12:19
Фото: «Наш город»
В отчете «Запсибкомбанка» за 3 квартал 2018 года чистая прибыль за 9 месяцев составила почти 2 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 100 млн. Большую часть активов банка составляют кредиты клиентам.
Сюжет
Тюмень

26 ноября "Запсибкомбанк" опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2018 года.

Чистая прибыль компании за этот период составила 1,988 млрд рублей, а в прошлом году этот показатель составлял 1,891 млрд рублей. Стоит отметить, что большая часть чистой прибыли 1,983 млрд рублей приходится на долю акционеров. Например, президента банка Дмитрия Горицкого. Он лично владеет 9,62% акций, а также является совладельцем 50% компании «Центр стратегического развития», которой принадлежит 9,34% акций «Запсибкомбанка». Остальными 50% «Центра стратегического развития» владеет Павел Якушев, сын экс-губернатора Тюменской области.

Активы банка составляют 121 млрд рублей, из них 72 млрд это выданные кредиты. Обязательства же банка составляют 103 млрд рублей, из них 99,8 млрд рублей это средства клиентов, 70 млрд принадлежат физическим лицам. Для сравнения, активы крупнейшего банка в России – «Сбербанка» в сентябре составили 26 трлн рублей.

Налог на прибыль за 9 месяцев 2018 года составил 450 млн. рублей.

6 ноября пресс-служба «ВТБ» сообщила, что банк достиг договоренности с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций. Эту информацию позже подтвердили и в пресс-службе губернатора Тюменской области.

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#Новости#Запсибкомбанк#Финансы#Отчетность#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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