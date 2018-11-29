Бюджет Тюмени принят без учета здравоохранения

Определен бюджет развития на 2019 год, он составит 5,3 млрд рублей. Из этой суммы около 4 млрд рублей будет направлено в дорожную отрасль, 589 млн рублей - на обновление и развитие инфраструктуры организаций социальной сферы, 346 млн рублей - на благоустройство территории города и создание общественных пространств. Еще 230 млн рублей – на капитальный ремонт инженерных сетей на дворовых территориях.
Почти половину всех средств бюджета депутаты решили направить на развитие человеческого капитала - 13,3 млрд рублей (49%).
По словам докладчика, останется и льготный проезд на транспорте. На эти цели предусмотрено 822 млн рублей. Продолжится и благоустройство дворовых территорий, на них выделено 300 млн рублей.
По мнению председателя парламента Евгения Заболотного, бюджет города на 2019 составлен с учетом преемственности приоритетов, заявленных в предыдущие годы, и направлен на сохранение привычных комфортных условий жизни горожан.
Итоги голосования показали, что все фракции гордумы высказались за бюджет 2019 года. С оговорками, но все же «авансом» решили поддержать нового главу муниципалитета и бюджет депутаты от ЛДПР.
Мы считаем, что бюджет сбалансированный, многие вопросы, которые были озвучены в предвыборной кампании, которая называлась «30 шагов к победе», они учтены в бюджете 2019 года. Поэтому мы посчитали, что наши вопросы услышаны, - Мурат Тулебаев.
По его словам, основной финансовый документ Тюмени остался социально ориентированным, а его дефицит не должен отразиться на качестве исполнения муниципальных программ. Главной претензией от ЛДПР стал вопрос ликвидации муниципального здравоохранения.
Наша позиция по муниципальному здравоохранению была понятна еще по предыдущему созыву Думы, ЛДПР всегда говорила, что выступает против оптимизации здравоохранения. <…> мы не знаем, насколько качество предоставления медицинских услуг нашими 11 поликлиниками останется на том же уровне, как это было до сих пор. А до этого дня оно было на высоком уровне, - Мурат Тулебаев.
На вопрос «Нашего города» о рисках передачи муниципального здравоохранения под управление региональной власти руководитель фракции ЛДПР в гордуме ответил, что любое укрупнение несет в себе опасность.
Мы прекрасно видели, когда наш городской департамент, состоящий из 30 человек, руководил. И многие поликлиники, та же 5-я занимали первые места. Теперь часть этих сотрудников сольют в отделы, и контроль может ухудшиться. И это со временем может сказаться на качестве оказываемых услуг. Вот здесь опасность и существует, - Мурат Тулебаев.
В кулуарах городского парламента уже стала обсуждаться тема передачи и других муниципальных полномочий в областную юрисдикцию. Например, ряд депутатов от "ЕР" считает, что можно ликвидировать и комитет по культуре. А там не за горами образование, спорт и другие полномочия.