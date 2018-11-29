Бюджет Тюмени принят без учета здравоохранения

Наша позиция по муниципальному здравоохранению была понятна еще по предыдущему созыву Думы, ЛДПР всегда говорила, что выступает против оптимизации здравоохранения. <…> мы не знаем, насколько качество предоставления медицинских услуг нашими 11 поликлиниками останется на том же уровне, как это было до сих пор. А до этого дня оно было на высоком уровне, - Мурат Тулебаев.