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В России растет преступность в силовых структурах. Им не хватает мест в колониях

28 ноября 2018, 02:00
Фото: flickr.com
Около 2 000 дополнительных мест для содержания бывших работников силовых структур и судей создала ФСИН за последнее время. Специалисты отмечают, что количество преступников в лице правоохранительных органов резко увеличилось.

По данным «Новых известий», количество осужденных силовиков только растет. Согласно УК РФ осужденные бывшие работники правоохранительных структур, судов, и силовых ведомств должны содержаться в отдельных исправительных учреждениях. В настоящее время в России действует 4 подобных колонии общего режима, 11 исправительных объектов строгого режима. Еще 17 участков исполняют работу в качестве колонии-поселения.

В РФ в колониях содержится около 11 550 осужденных из числа сотрудников правоохранительных органов. В 2018 году в стране сданы в эксплуатацию два исправительных учреждения, но объекты уже заполнены.

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#Новости#Силовые структуры#Преступление#ОПГ#Россия#Александр Мязин#Общество
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