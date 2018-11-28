В России растет преступность в силовых структурах. Им не хватает мест в колониях

По данным «Новых известий», количество осужденных силовиков только растет. Согласно УК РФ осужденные бывшие работники правоохранительных структур, судов, и силовых ведомств должны содержаться в отдельных исправительных учреждениях. В настоящее время в России действует 4 подобных колонии общего режима, 11 исправительных объектов строгого режима. Еще 17 участков исполняют работу в качестве колонии-поселения.
В РФ в колониях содержится около 11 550 осужденных из числа сотрудников правоохранительных органов. В 2018 году в стране сданы в эксплуатацию два исправительных учреждения, но объекты уже заполнены.