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Россиян могут перестать наказывать за приобретение «шпионской» техники

28 ноября 2018, 09:00
Фото: pixabay.com
Верховный суд РФ выступил с инициативой об отмене уголовной ответственности за покупку устройств для слежения, если они были приобретены для личной безопасности.

В высшей инстанции также напомнили, что граждан нельзя привлекать к уголовной ответственности если они, приобретая «шпионскую» технику, не собирались посягать на конституционные права других людей.

В настоящее время в России возбуждают уголовные дела за покупку миниатюрных видеокамер, диктофонов и даже GPS-трекеров. В 2017 году президент страны Владимир Путин удивился тем, что в Курганской области осудили фермера Евгения Васильева, который купил GPS-трекер для того, чтобы следить за местонахождением своей коровы.

В прошлом году за покупку специальных технических средств, которые предназначены для негласного получения информации в России были осуждены 117 человек.

#Новости#Суды#Видеокамеры#Верховный суд РФ#Инициативы#Наиль Каримов#Общество
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