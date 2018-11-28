Россиян могут перестать наказывать за приобретение «шпионской» техники

В настоящее время в России возбуждают уголовные дела за покупку миниатюрных видеокамер, диктофонов и даже GPS-трекеров. В 2017 году президент страны Владимир Путин удивился тем, что в Курганской области осудили фермера Евгения Васильева, который купил GPS-трекер для того, чтобы следить за местонахождением своей коровы.