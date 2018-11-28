Коммунальщики Салехарда вывалили снег на саженцы кедра, которые садили депутаты

Народные контролеры подтвердили данную информацию. Активисты вместе с представителями департамента городского хозяйства, дирекции единого заказчика и дорожников осмотрели место происшествия. Сообщается, что виновных вычислили по следам гусениц и шин. Местные власти обещали разобраться в инциденте и оштрафовать коммунальщиков.
Отмечается, что на данный момент невозможно установить повреждены ли деревья или нет. Снежный покров в этом месте достигает нескольких метров. Чиновники пригрозили подрядчикам высадкой новых деревьев в случае подтверждения ущерба.
Депутаты гордумы Салехарда, представляющие «Народный контроль» попросили местных жителей и дальше реагировать на действия уборщиков в городе.