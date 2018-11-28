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Коммунальщики Салехарда вывалили снег на саженцы кедра, которые садили депутаты

28 ноября 2018, 12:30
Фото: flickr.com
В Салехарде коммунальные службы свалили снег на саженцы кедра, которые были посажены депутатами Ямала. На действия дорожников пожаловались местные жители.
Сюжет
Ямал

Народные контролеры подтвердили данную информацию. Активисты вместе с представителями департамента городского хозяйства, дирекции единого заказчика и дорожников осмотрели место происшествия. Сообщается, что виновных вычислили по следам гусениц и шин. Местные власти обещали разобраться в инциденте и оштрафовать коммунальщиков.

Фото: Ямал-Регион

Отмечается, что на данный момент невозможно установить повреждены ли деревья или нет. Снежный покров в этом месте достигает нескольких метров. Чиновники пригрозили подрядчикам высадкой новых деревьев в случае подтверждения ущерба.

Депутаты гордумы Салехарда, представляющие «Народный контроль» попросили местных жителей и дальше реагировать на действия уборщиков в городе.

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#Новости#Деревья#Ямал#Александр Мязин#Происшествия
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