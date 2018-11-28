Как быстро оплатить ТСЖ в Тюмени, не выходя из дома

Но вместо того, чтобы стоять в очереди, можно сэкономить время и заплатить за ЖКУ онлайн с помощью сервиса «ВсеПлатежи».
Это удобно, но не все знают об этом, поскольку жилищные конторы не информируют потребителей и не спешат обучать пользоваться услугами дистанционно.
Оплатить ЖКУ через сервис можно без регистрации. Для этого достаточно перейти по ссылке https://vp.ru/providers/gisjkh и ввести номер своего единого лицевого счета. Или найти компании, услуги которых хотите оплатить, в соответствующем разделе https://vp.ru/payments/zhkh.
У зарегистрированных пользователей есть дополнительные преимущества: хранение истории платежей, бонусы за оплату и возможность получить бумажную квитанцию с синей печатью на почту.
Чтобы не заполнять формы по платежам каждый месяц, пользователи сервиса могут просто повторить платеж — оплата ЖКУ по всем счетам займет меньше минуты. Очень удобно и быстро, с этим сервисом вы всегда будете успевать вносить плату за ЖКХ и не копить долги.