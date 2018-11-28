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Как быстро оплатить ТСЖ в Тюмени, не выходя из дома

28 ноября 2018, 09:11
Фото: maxpixel.net
Уже через несколько дней, в начале декабря, управляющие компании Тюмени разошлют квитанции на оплату услуг ЖКХ. Это рутинное занятие, которым приходится заниматься каждый месяц из года в год. В начале месяца идти в банк или на почту и вносить назначенную сумму.
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Тюмень

Но вместо того, чтобы стоять в очереди, можно сэкономить время и заплатить за ЖКУ онлайн с помощью сервиса «ВсеПлатежи».

Это удобно, но не все знают об этом, поскольку жилищные конторы не информируют потребителей и не спешат обучать пользоваться услугами дистанционно.

Оплатить ЖКУ через сервис можно без регистрации. Для этого достаточно перейти по ссылке https://vp.ru/providers/gisjkh и ввести номер своего единого лицевого счета. Или найти компании, услуги которых хотите оплатить, в соответствующем разделе https://vp.ru/payments/zhkh.

У зарегистрированных пользователей есть дополнительные преимущества: хранение истории платежей, бонусы за оплату и возможность получить бумажную квитанцию с синей печатью на почту.

Чтобы не заполнять формы по платежам каждый месяц, пользователи сервиса могут просто повторить платеж — оплата ЖКУ по всем счетам займет меньше минуты. Очень удобно и быстро, с этим сервисом вы всегда будете успевать вносить плату за ЖКХ и не копить долги.

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#Новости#Тюменская область#ЖКХ#Платежные системы#Тюмень#Вадим Квасюк#Общество
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