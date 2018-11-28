Как быстро оплатить ТСЖ в Тюмени, не выходя из дома

Чтобы не заполнять формы по платежам каждый месяц, пользователи сервиса могут просто повторить платеж — оплата ЖКУ по всем счетам займет меньше минуты. Очень удобно и быстро, с этим сервисом вы всегда будете успевать вносить плату за ЖКХ и не копить долги.