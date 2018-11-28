Германия и Франция решили не поддерживать введение новых санкций в отношении России

Сообщается, что дипломаты этих стран настаивают на мерах по укреплению доверия между странами Европы и России несмотря на произошедшее. Новые санкции могут навредить международным отношениям РФ и Европейского Союза. Представители Парижа и Берлина рассчитывают на дипломатическое решение ситуации с учётом роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Между тем ряд политиков в Германии обеспокоены напряженностью в Керченском проливе и призывают стороны к скорейшему решению конфликта.
Произошедшее повлияло на фондовые рынки РФ. В частности акции российских компаний снизились в цене на 2%, национальная валюта упала до 67,5 долларов за рубль.